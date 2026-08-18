الدوحة تستغرب إثارة طهران ملف الطيارين الإيرانيين بعد 6 أشهر

خبرني - أكدت قطر أنها لا تعرف الدوافع التي تجعل إيران تثير قضية الطيارين بعد 6 أشهر من إنهائها، معربة عن استغرابها من محاولة إعادة فتح هذا الملف بعد إغلاقه ومرور نصف عام على الواقعة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي، والتي أوضح فيها تفاصيل تعامل الدوحة مع حادثة اختراق طيارين إيرانيين للأجواء القطرية، مؤكدا شفافية بلاده في التعامل مع الملف منذ اللحظة الأولى.

وكشف المتحدث الرسمي أن دولة قطر قامت بتسليم الجانب الإيراني جثمان أحد الطيارين اللذين اخترقا أجوائها، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية قامت بالفعل بإجراءات تشييع جثمان طيارها.

وأوضح المتحدث أن طلب إيران تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قضية الطيارين، معتبرا ذلك "حيلة إعلامية"، موضحا أنه تم العثور في 19 مارس الماضي على بقايا أحد الطيارين اللذين اخترقا الأجواء القطرية، وجرى تسليم الرفات إلى الجانب الإيراني.

وفي سياق متصل، أبدى المتحدث القطري أسفه لعدم تفاعل طهران مع الدعوات الرسمية للمشاركة في التحقيقات، قائلا: "للأسف، الجانب الإيراني لم يستجب لدعوتنا بإرسال فريق فني للاطلاع على عمليات البحث". ورغم هذا التجاهل، شدد على أن "الدعوة لا تزال مفتوحة أمام إيران لإرسال أي فريق فني تراه مناسبا في أي وقت".