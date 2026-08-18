المحكمة العليا الباكستانية تأمر بنقل عمران خان للمستشفى

خبرني - أصدرت المحكمة العليا الباكستانية، الثلاثاء، أمرا للسلطات بنقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى، وذلك بعد أن كشفت تقارير طبية عن تدهور مثير للقلق في وضعه الصحي.

ولاقى القرار، الذي صدر عن هيئة من 3 قضاة، ترحيبا واسعا من قبل حزب حركة إنصاف الباكستانية، الذي يطالب بنقل خان إلى المستشفى منذ فترة طويلة.

ويقضي خان (73 عاما)، وهو لاعب كريكيت تحول إلى سياسي، عقوبة بالسجن منذ أغسطس/آب 2023 ‌بعد إدانته في سلسلة من القضايا التي يقول إنها كانت بدوافع سياسية عقب الإطاحة به في عام 2022.

وأُطيح بخان من رئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2022 بعد خسارته تصويتا على الثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وعبّر أبناؤه مرارا عن قلقهم بشأن تدهور حالته الصحية العام الماضي، وقال محاموه إن بصر عينه اليمنى تراجع بشكل كبير أثناء وجوده في السجن.

وذكر نعيم حيدر بانجوثا المتحدث باسم ‌خان، على منصة إكس، أن المحكمة أمرت بنقل خان إلى مستشفى "شفاء" الدولي في ‌غضون ‌48 ساعة والبقاء هناك حتى 16 سبتمبر/أيلول.

وقضت المحكمة بنقل خان تحت إجراءات أمنية مشددة، مع تشكيل لجنة لمتابعة علاجه وإجراء فحوص طبية له وإعداد تقرير شامل عن حالته الصحية. كما قررت السماح لشقيقة خان ولطبيبه الخاص بالحضور خلال العلاج والفحوص.

يشار إلى أن فريقا من الأطباء كان فحص خان الأسبوع الماضي، في سجن "أديالا" براوالبندي، وسجل أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وخفقان في القلب، وأعراض نفسية مثل القلق.

وأوصى الأطباء بتمكينه من قراءة الصحف والمجلات والكتب، ومشاهدة التلفزيون، وزيادة وتيرة لقاءاته مع أفراد أسرته المباشرة وزوجته، خاصة أن الحكومة كانت قد قيدت زيارات العائلة والمحامين له خلال الأشهر الستة الماضية.

ورغم الهزيمة التي مني بها حزبه في انتخابات عام 2024، لا يزال خان يحظى بشعبية كبيرة بين الباكستانيين.