اشتراه بـ50 جنيها إسترلينيا لأنه (مضحك) وباعه بـ50 ألفا لأنه (نادر)!

خبرني - تحول اكتشاف عابر رأس حيوان محنط كان يعتقد أنه لثعلب إلى واحدة من أهم المقتنيات العلمية النادرة في العالم.

فبعد أن اشتراه شخص مجهول بمبلغ زهيد لا يتجاوز 50 جنيها إسترلينيا من سوق للتحف في منطقة "ويست كنتري" البريطانية، بسبب العينين الجاحظتين المضحكتين الملصقتين به، تفاجأ بأنه يعود لنمر تسماني المنقرض (الثيلاسين).

وأثار الرأس، الذي وصف بأنه "أحد أهم العينات التي بيعت في السنوات الأخيرة"، موجة مزايدات شرسة الأسبوع الماضي في دار مزادات "أوكشنيوم" بمدينة بريستول، انتهت ببيعه مقابل 50 ألف جنيه إسترليني، أي ألف ضعف ثمن شرائه الأصلي.

وكشف أندرو ستو، مسؤول المزاد، عن دهشة البائع قائلا: "عندما أخبرناه بالمبلغ، ظننت أنه سيغمى عليه، وقدمت له كرسيا كي يجلس".

أما المزايد الفائز، جيمس كرانفيلد، الذي دفع 10 آلاف إضافية كرسوم، فقد قال إنه اشتبه في أن الرأس ليس لثعلب منذ رؤيته في الكتالوج، فذهب لفحصه بنفسه، مؤكدا أنه "الرأس الوحيد الموجود في العالم حاليا من هذا النوع المنقرض".

يذكر أن الثيلاسين، وهو حيوان جرابي كان يعيش في أستراليا وتسمانيا، قد انقرض رسميا عام 1936 مع موت آخر فرد معروف في حديقة حيوانات بهوبارت.

وتؤكد دار المزادات أن العينات الكاملة والمحنطة من هذا الحيوان تكاد تكون معدومة خارج المتاحف العالمية الكبرى، مما يجعل هذا الرأس تحفة فريدة يلهث وراءها العلماء وهواة الجمع على حد سواء.