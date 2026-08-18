النقل البري: إطلاق خطي الزرقاء - المفرق وجرش - المفرق

خبرني - تطلق هيئة تنظيم النقل البري، الخميس، التشغيل التجريبي لخطّي الزرقاء – المفرق وجرش – المفرق ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بين المحافظات، برعاية مدير عام الهيئة رياض الخرابشة، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية في محافظة المفرق.

ويأتي إطلاق الخطين باستخدام أنظمة نقل ذكية متكاملة تشمل كاميرات المراقبة (CCTV)، وأنظمة التتبع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، وخدمة "الواي فاي" المجانية، بما يعزز مستويات السلامة والأمان والرقابة، ويرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام.

وقالت الناطقة باسم الهيئة ومديرة وحدة الاتصال والإعلام، عبلة الوشاح، إن إدخال أنظمة النقل الذكية ضمن تشغيل الخطين يمثل نقلة نوعية في خدمات النقل العام، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة والتتبع الإلكتروني تتيح متابعة الحركة التشغيلية للحافلات والرحلات، فيما يسهم الدفع الإلكتروني وخدمة "الواي فاي" في توفير خدمات أكثر سهولة وراحة لمستخدمي النقل العام.

وأوضحت الوشاح أن التشغيل التجريبي للخطين يتم بواقع 44 حافلة كبيرة على خط الزرقاء – المفرق، و11 حافلة متوسطة على خط جرش – المفرق، مبينة أن أجرة الرحلة على خط الزرقاء – المفرق تبلغ دينارا وعشرين قرشا، و80 قرشًا لطلبة جامعة آل البيت، فيما تبلغ أجرة الرحلة على خط جرش – المفرق 95 قرشًا، و47.5 قرشًا لطلبة جامعة آل البيت.

وأضافت أن الهيئة خصصت 4 آلاف بطاقة مجانية للمستفيدين على خط الزرقاء – المفرق، وألف بطاقة مجانية على خط جرش – المفرق، في إطار حرصها على دعم طلبة جامعة آل البيت وتوفير خدمة نقل منتظمة وميسرة لهم.

وأكدت الوشاح أن محافظة المفرق تحظى بخصوصية وأهمية كبيرة في خطط تطوير منظومة النقل العام، نظرًا لموقعها الجغرافي ودورها كحلقة وصل مهمة بين عدد من محافظات المملكة، الأمر الذي يجعل تعزيز ربطها بالمحافظات المجاورة، ومنها الزرقاء وجرش، محورًا أساسيًا في تطوير شبكة النقل المنتظم.

وأضافت أن تشغيل الخطين يسهم في توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة وموثوقة، وتسهيل حركة المواطنين وطلبة جامعة آل البيت، وتعزيز الربط بين المفرق والمحافظات المجاورة، بما يرفع كفاءة منظومة النقل العام ومستوى الخدمة المقدمة.

وأشارت الوشاح إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم وفق البرنامج الزمني المحدد، وصولًا إلى استكمال تشغيل الخطوط المستهدفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في بناء منظومة نقل عام حديثة ومتكاملة ومستدامة.