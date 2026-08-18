الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الثلاثاء، قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة وهيئة الركن.

واستمع اللواء الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة، استعرض خلاله أبرز المهام والواجبات الموكلة إليها، والبرامج والخطط التي تنفذها، إلى جانب سير العمليات التدريبية واللوجستية، والجهود المبذولة لحماية الحدود ضمن منطقة المسؤولية، ومستوى جاهزية تشكيلات ووحدات المنطقة للتعامل مع مختلف الواجبات والمهام الموكلة إليها.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تولي جاهزية تشكيلاتها ووحداتها القتالية واللوجستية اهتماما كبيرا، وتحرص على متابعتها وتقييمها بشكل مستمر، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام والواجبات بكفاءة واقتدار، ويرفع من مستوى الجاهزية والروح المعنوية لمرتباتها.

وشدد اللواء الحنيطي على أهمية مواصلة التدريب والتأهيل ورفع مستوى الكفاءة والاحترافية، بما يمكن الوحدات، وخاصة العاملة في الخطوط الأمامية، من أداء واجباتها بكفاءة عالية، والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.

وفي ختام الزيارة، دون اللواء الحنيطي كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن اعتزازه بمرتبات المنطقة العسكرية الشمالية، مثمنا جهودهم وإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية، وما يبذلونه من جهود متواصلة في الذود عن ثرى الوطن الطهور.