وزير الاشغال يؤكد ضرورة تسريع وتيرة إنجاز أعمال مركز حدود العمري

خبرني - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الثلاثاء، أعمال عطاء التحسينات والتطوير الجاري تنفيذها في مركز حدود العمري، واطلع على سير العمل ونسب الإنجاز في مختلف الأعمال المدرجة ضمن العطاء.

واستمع أبو السمن، خلال الجولة بحضور الأمين العام للوزارة للشؤون الفنية وسيم العدوان، إلى إيجاز حول الأعمال المنفذة والجارية، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير مرافق المركز ورفع مستوى جاهزيتها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين عبر المركز.

وأكد، ضرورة تكثيف العمل وتسريع وتيرة الإنجاز وفق البرنامج الزمني المعتمد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وأعلى معايير الجودة، مشددا على أهمية إنجاز الأعمال بالشكل الذي يحقق الغاية من المشروع ويرفع كفاءة مرافق المركز ومستوى الخدمات المقدمة لمستخدميه.

وتتضمن أعمال العطاء استحداث وصيانة الوحدات الصحية، وتأهيل أنظمة الإنارة وإضافة نقاط إنارة جديدة، وتركيب المظلات، وتأهيل أماكن الاستراحة، إلى جانب صيانة وتطوير عدد من المرافق القائمة وتنفيذ أعمال إنشائية وخدمية أخرى ضمن مرافق المركز.