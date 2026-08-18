الملك: الأردن بوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية

خبرني - اجتمع الملك عبدﷲ الثاني في مدينة شنغهاي، الثلاثاء، برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية، لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات.

وأكد الملك، خلال الاجتماع الذي نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية بحضور الأمير هاشم بن عبدﷲ الثاني والأميرة سلمى بنت عبدﷲ الثاني، أن الأردن يتطلع لتوطيد علاقاته مع الصين، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات.

وتحدث الملك عن جهود تطوير بيئة الأعمال في الأردن خلال السنوات الأخيرة، وموقع المملكة الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب ما تتمتع به من قاعدة من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة.

وأعرب الحضور، من ممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، والزراعة، والطيران، عن اهتمامهم في بحث التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن.

وحضر الاجتماع مدير مكتب الملك، علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والسفير الأردني لدى الصين حسام الحسيني، وسفير الصين لدى الأردن قوه وي.