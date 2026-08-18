حزن واسع في المفرق بعد وفاة الشاب سعود السرحان

خبرني - ساد الحزن أوساطاً واسعة في محافظة المفرق، اليوم الاثنين، إثر وفاة الشاب سعود مهنا السرحان، حفيد السيد سعود نهار السرحان، وسط مشاعر من الأسى والحزن بين أهله واصدقائه واقاربه وأبناء المفرق.

ونعت قبيلة السرحان والعديد من أبناء محافظة المفرق الفقيد، مستذكرين رحيله ببالغ الحزن، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة عصر اليوم، من مسجد بلدة السعيدية شرقي محافظة المفرق، إلى مثواه الأخير في مقبرة السعيدية.

وتقدّم أبناء المنطقة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيد وأسرته، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يعظم أجرهم ويحسن عزاءهم.

إنا لله وإنا إليه راجعون.