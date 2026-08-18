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طرطوس.. مصرع 3 عمال جراء انفجار في محطة لتوليد الكهرباء

  • 18 أغسطس 2026
  • 16:07
طرطوس مصرع 3 عمال جراء انفجار في محطة لتوليد الكهرباء

خبرني  - قُتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار وقع أثناء أعمال صيانة في المحطة الحرارية بمدينة بانياس في محافظة طرطوس غربي سوريا، فيما أكدت السلطات أن المحطة تواصل عملها بشكل طبيعي.

هذا وذكرت مديرية صحة طرطوس، الثلاثاء أن مشفى بانياس استقبل 3 حالات وفاة جراء الانفجار، في حين تداولت حسابات على منصة "إكس" مقاطع مصورة تظهر نقل مصابين إلى المستشفى.

إلى ذلك، قال رئيس دائرة العلاقات العامة في الشركة السورية للكهرباء، علاء سودا، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الانفجار الذي وقع في المحطة الحرارية نجم عن أعمال صيانة لخزان الهيدروجين، موضحاً أن الانفجار وقع أثناء عملية استبدال "فواشة (أحد صمامات)" الخزان.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن المحطة تواصل عملها بشكل طبيعي ولم تتأثر بالانفجار.

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