تجلس كثيراً وتنام قليلاً؟.. عادات قد ترفع الكوليسترول

خبرني - قد تبدو نتائج فحص الكوليسترول المرتفعة مفاجئة لشخص لا يشعر بأي مشكلة صحية، إلا أن هذا الاضطراب غالبًا ما يتطور من دون علامات واضحة، فيما تتراكم آثاره داخل الأوعية الدموية على مدى سنوات.

ويُعد ارتفاع الكوليسترول أحد العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، نتيجة تراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين وتضييقها تدريجيًا، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

وبينما تؤدي الوراثة والعمر وبعض الحالات الصحية دورًا في تحديد مستويات الكوليسترول، يمكن لسلوكيات تتكرر يوميًا، من الطعام الذي يبدأ به الشخص صباحه إلى عدد ساعات نومه ليلًا، أن تؤثر أيضًا في صحة القلب ومستويات الدهون في الدم.

ماذا يوجد على مائدة الإفطار؟

قد تبدأ المشكلة منذ الوجبة الأولى في اليوم، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعتمدون بصورة متكررة على المعجنات الغنية بالزبدة أو السمن، والأطعمة المقلية واللحوم المصنعة.

وتحتوي هذه الخيارات على كميات متفاوتة من الدهون المشبعة، التي قد ترفع مستوى الكوليسترول الضار عند الإفراط في تناولها.

ولا يعني ذلك الاستغناء عن الإفطار، بل اختيار بدائل توفر الألياف والعناصر الغذائية، مثل الشوفان والحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات، إلى جانب كميات معتدلة من المكسرات والبذور.

"صحي" لا يعني بلا حدود

وقد يقع البعض في خطأ مختلف عند محاولة تحسين نظامهم الغذائي، وهو تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنفة على أنها صحية.

فالمكسرات والبذور وبعض الزيوت تحتوي على دهون مفيدة ويمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، لكنها مرتفعة السعرات الحرارية أيضًا.

ويؤدي تناول كميات كبيرة منها باستمرار إلى زيادة إجمالي السعرات اليومية، وهو ما قد يسهم في اكتساب الوزن، وبالتالي التأثير في مؤشرات مرتبطة بصحة القلب والدهون في الدم.

ساعة رياضة لا تمحو يومًا من الجلوس

الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو المشي لمدة محدودة لا يعني أن الشخص تخلص من الخمول إذا كان يقضي بقية يومه جالسًا أمام شاشة الكمبيوتر أو داخل السيارة أو على الأريكة.

وترتبط قلة الحركة بصحة القلب ومستويات الدهون، فيما يساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين عدد من المؤشرات الصحية، بما فيها الكوليسترول والدهون الثلاثية.

ولا يحتاج الأمر بالضرورة إلى تدريبات رياضية قاسية، إذ يمكن زيادة النشاط اليومي بالمشي السريع أو ركوب الدراجة أو السباحة أو صعود الدرج، إلى جانب تقليل فترات الجلوس الطويلة.

السكر الذي تشربه

وقد تكون المشروبات مصدرًا لكمية كبيرة من السكر من دون أن ينتبه الشخص إلى ذلك.

فالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المحلاة، وحتى القهوة والشاي عند إضافة كميات كبيرة من السكر إليها، يمكن أن ترفع استهلاك السكريات والسعرات الحرارية بصورة كبيرة.

والإفراط في السكريات المضافة قد يسهم في زيادة الوزن وارتفاع الدهون الثلاثية وتدهور جودة النظام الغذائي، ما ينعكس بدوره على صحة القلب.

ويظل الماء والمشروبات غير المحلاة من الخيارات الأفضل للاستهلاك اليومي.

التدخين لا يستهدف الرئتين فقط

ترتبط صورة التدخين عادة بأمراض الجهاز التنفسي، لكن أضراره تمتد مباشرة إلى القلب والأوعية الدموية.

ويسهم التدخين في الإضرار بجدران الأوعية وزيادة خطر تصلب الشرايين، كما يمكن أن يؤثر سلبًا في مستوى الكوليسترول الجيد.

ولهذا يمثل الإقلاع عن التدخين أحد أهم التغييرات التي يمكن إجراؤها لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الكحول والدهون الثلاثية

كما يمكن للإفراط في تناول المشروبات الكحولية أن يرفع مستويات الدهون الثلاثية، فضلًا عن كمية السعرات الحرارية الإضافية التي تدخل الجسم من خلالها.

وقد يختلف تأثير الكحول باختلاف الكمية والحالة الصحية وعوامل أخرى، إلا أن الإفراط في استهلاكه يرتبط بمخاطر صحية متعددة تتجاوز مستويات الكوليسترول وحدها.

لا تهمل النوم

وربما لا يخطر النوم في البال عند الحديث عن الكوليسترول، إلا أن الحصول على قسط غير كافٍ من الراحة قد يؤثر بصورة غير مباشرة في عدد من العوامل المرتبطة بصحة القلب.

فالإرهاق المزمن قد يجعل الالتزام بالنشاط البدني والطعام المتوازن أكثر صعوبة، كما يرتبط اضطراب النوم بمشكلات تتعلق بالوزن وصحة القلب والتمثيل الغذائي.

ارتفاع لا تشعر به

ولا توجد عادة واحدة مسؤولة بمفردها عن ارتفاع الكوليسترول لدى الجميع، إذ تتداخل عوامل وراثية وصحية وغذائية وسلوكية في تحديد مستوياته.

ولهذا يعتمد تقليل المخاطر على نمط حياة متكامل يشمل اختيار الطعام المتوازن، والحركة المنتظمة، والابتعاد عن التدخين، وتقليل السكريات والدهون المشبعة، والحصول على نوم كافٍ.