العكاليك يوجه بتقليل زمن المعاينة والتفتيش في جمرك جابر

خبرني - اطلع المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك على سير العمل والإجراءات الجمركية في مركزي جمرك جابر ومركز جمرك معبر وادي الأردن واستمع إلى إيجاز من مديري المركزين حول سير العمل وحركة المسافرين والشحن وأبرز الملاحظات والتحديات.

ووجّه إلى تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل وتقليل زمن المعاينة والتفتيش والإسراع في تطبيق الإجراءات الإلكترونية لدخول الشاحنات ومركبات المسافرين في مركز جمرك جابر بما يسهم في تسريع حركة المسافرين والشحن ورفع كفاءة الخدمات الجمركية الإلكترونية مع مراعاة المعايير الأمنية وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في المراكز الحدودية.

كما استمع إلى ملاحظات عدد من المسافرين موجهاً إلى تذليلها ومعالجة أي إجراءات من شأنها التأثير على سرعة الإنجاز مؤكداً أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات مع المحافظة على المعايير الأمنية وتعزيز انسيابية الحركة في المراكز الحدودية.