بعد 9 سنوات في المحاكم الأردنية .. القضاء يحسم قضية احتيال على أسرة عراقية بـ136 ألف دينار

خبرني - حسمت محكمة التمييز الأردنية قضية احتيال استهدفت أسرة عراقية، بعد أن أوهم ثلاثة أشخاص أفرادها بوجود صور وفيديوهات لابنتهم يمكن نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوهم بمبالغ مالية تحت ذرائع دفع "تأمينات أمنية" لجهات سرية ومنع نشر الصور.

وأظهرت وقائع القضية أن الضحايا دفعوا مبالغ مالية كبيرة بالدولار والدينار، وصلت إلى نحو 130 ألف دينار، قبل أن يكتشفوا تعرضهم للاحتيال، فيما كانت القضية الجزائية قد انتهت بإدانة الأشخاص الثلاثة والحكم على كل منهم بالحبس سنة والغرامة.

وفي القضية الحقوقية، قضت محكمة التمييز بإلزام المدعى عليهم الثلاثة بالتكافل والتضامن بدفع 136 ألف دينار للمدعيين الأول والثانية، منها 130 ألف دينار تعويضاً عن الضرر المادي و6 آلاف دينار عن الضرر المعنوي.

وجاء القرار بعد أن كانت محكمة استئناف عمان قد حكمت بتعويض قدره 141 ألف دينار، قبل أن تكتشف محكمة التمييز وجود خطأ حسابي، إذ إن مجموع الضرر المادي والمعنوي يبلغ 136 ألف دينار فقط، لتقرر نقض الحكم في قيمة المبلغ وتأييد ما عدا ذلك من الحكم.

وصدر قرار محكمة التمييز في 16 تموز 2026، منهياً المرحلة الحقوقية للقضية التي بدأت بشكوى احتيال عام 2017.