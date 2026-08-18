*
الثلاثاء: 18 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • بعد 9 سنوات في المحاكم الأردنية .. القضاء يحسم قضية احتيال على أسرة عراقية بـ136 ألف دينار

بعد 9 سنوات في المحاكم الأردنية .. القضاء يحسم قضية احتيال على أسرة عراقية بـ136 ألف دينار

  • 18 أغسطس 2026
  • 15:26
بعد 9 سنوات في المحاكم الأردنية القضاء يحسم قضية احتيال على أسرة عراقية بـ136 ألف دينار

خبرني  - حسمت محكمة التمييز الأردنية قضية احتيال استهدفت أسرة عراقية، بعد أن أوهم ثلاثة أشخاص أفرادها بوجود صور وفيديوهات لابنتهم يمكن نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوهم بمبالغ مالية تحت ذرائع دفع "تأمينات أمنية" لجهات سرية ومنع نشر الصور.

وأظهرت وقائع القضية أن الضحايا دفعوا مبالغ مالية كبيرة بالدولار والدينار، وصلت إلى نحو 130 ألف دينار، قبل أن يكتشفوا تعرضهم للاحتيال، فيما كانت القضية الجزائية قد انتهت بإدانة الأشخاص الثلاثة والحكم على كل منهم بالحبس سنة والغرامة.

وفي القضية الحقوقية، قضت محكمة التمييز بإلزام المدعى عليهم الثلاثة بالتكافل والتضامن بدفع 136 ألف دينار للمدعيين الأول والثانية، منها 130 ألف دينار تعويضاً عن الضرر المادي و6 آلاف دينار عن الضرر المعنوي.

وجاء القرار بعد أن كانت محكمة استئناف عمان قد حكمت بتعويض قدره 141 ألف دينار، قبل أن تكتشف محكمة التمييز وجود خطأ حسابي، إذ إن مجموع الضرر المادي والمعنوي يبلغ 136 ألف دينار فقط، لتقرر نقض الحكم في قيمة المبلغ وتأييد ما عدا ذلك من الحكم.

وصدر قرار محكمة التمييز في 16 تموز 2026، منهياً المرحلة الحقوقية للقضية التي بدأت بشكوى احتيال عام 2017.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إصابة 5 أردنيين بحادث سير في السعودية
إصابة 5 أردنيين بحادث سير في السعودية
  • 2026-08-18 15:51
الاردن.. مكافحة المخدرات تُداهم أوكار تجّار المخدرات وتنفّذ حملات أمنيّة - صور
الاردن.. مكافحة المخدرات تُداهم أوكار تجّار المخدرات وتنفّذ حملات أمنيّة - صور
  • 2026-08-18 15:08
ضبط قاتل سيدة ستينية في إربد
ضبط قاتل سيدة ستينية في إربد
  • 2026-08-18 14:21
التنمية الاجتماعية: اعتداء في دار رعاية بعهدة القضاء
التنمية الاجتماعية: اعتداء في دار رعاية بعهدة القضاء
  • 2026-08-18 14:12
ضبط اعتداءات جديدة على خطوط مياه كبيرة في ناعور ومعان
ضبط اعتداءات جديدة على خطوط مياه كبيرة في ناعور ومعان
  • 2026-08-18 13:44
عمّان: سيدة تستعين بـ(زعران) لتحطيم مركبات جيرانها
عمّان: سيدة تستعين بـ(زعران) لتحطيم مركبات جيرانها
  • 2026-08-18 10:07