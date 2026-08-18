أمين عام حزب الاتحاد الوطني الأردني الخصاونة يطالب بزيادة مكافآت العاملين في برنامج التعداد السكاني

خبرني - ترأس أمين عام حزب الاتحاد الوطني الأردني محمد فواز الخصاونة وفدًا من الحزب خلال زيارة إلى دائرة الإحصاءات العامة، حيث التقى مدير عام الدائرة الدكتور حيدر فريحات، لبحث عدد من القضايا المتعلقة ببرنامج التعداد السكاني، وبشكل خاص مشاركة المعلمين في تنفيذ أعمال التعداد.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتنفيذ التعداد، وأهمية هذا المشروع الوطني في توفير بيانات دقيقة تسهم في دعم التخطيط وصناعة القرار ووضع السياسات والبرامج التنموية على أسس علمية.

كما بحث الوفد أوضاع المعلمين وغيرهم من المشاركين في أعمال التعداد، والبالغ عددهم نحو 10 آلاف معلم، مثمنًا دورهم وجهودهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وما يتحملونه من مسؤوليات إضافية إلى جانب واجباتهم التعليمية.

وطالب الخصاونة خلال اللقاء بدراسة إمكانية زيادة المكافآت المالية المخصصة للعاملين المشاركين في التعداد، بما يتناسب مع حجم الجهد والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، إلى جانب ضرورة التنسيق بشأن أوقات الدوام المدرسي ومهام التعداد، بما يضمن عدم تعارضها ويحافظ على سير العملية التعليمية وأعمال التعداد بكفاءة.

وأكد الخصاونة أن حزب الاتحاد الوطني الأردني يولي اهتمامًا بالقضايا التي تمس العاملين في القطاع التربوي، ويحرص على نقل مطالبهم ومناقشتها مع الجهات المعنية، ضمن نهج يقوم على الحوار والتعاون والوصول إلى حلول عملية تحقق المصلحة العامة.

من جانبه، استعرض الدكتور حيدر فريحات أبرز الجوانب المتعلقة ببرنامج التعداد وآليات تنفيذه، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لإنجاح هذا المشروع الوطني.