الاردن.. مكافحة المخدرات تُداهم أوكار تجّار المخدرات وتنفّذ حملات أمنيّة - صور

*** خلال ١٠ قضايا وحملات أمنيّة ألقي القبض على ٢٨ تاجراً ومروجاً للمخدرات، من بينهم مطلوب مصنف بالخطير جدًا والمسلّح وعلى علاقات مع عصابات إقليمية، وضُبط بحوزته ٤٣ ألف حبّة مخدرة و٣ أسلحة نارية

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داهموا خلال الأيّام القليلة الماضية عدداً من أوكار تجّار المخدرات ومروجيها خلال تعاملهم مع ١٠ قضايا وحملات أمنيّة في مختلف مناطق المملكة، أُلقي القبض خلالها على ٢٨ مطلوباً ومروجاً وتاجراً للمخدرات، وضُبطت بحوزتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وفي أبرز تلك القضايا جرت مداهمة مطلوب مصنف بالخطير والمسلّح في محافظة معان وبحقّه طلبات وقيود بقضايا المخدرات والشروع بالقتل والخطف وتشكيل عصابات أشرار وإطلاق عيارات نارية، ومتوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة، حيث تمكّن فريق المداهمة من إلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته ٤٣ ألف حبّة مخدرة و٣ أسلحة نارية أحدها أتوماتيكي.

كما ونفّذت الإدارة حملات أمنيّة مشتركة على مروجي المخدرات وتجّارها، أولاها كانت في غرب محافظة إربد؛ حيث دوهمت مواقع خمسة أشخاص مطلوبين ومشبوهين ألقي القبض عليهم وضُبط بحوزة أحدهم ٣٠ كف حشيش، فيما نُفّذت الحملة الثانية في محافظة البلقاء في الشونة الجنوبية وألقي القبض خلالها على ٥ أشخاص مطلوبين وضُبط بحوزة أحدهم ٥ كفوف حشيش وسلاحان أتوماتيكيان وسلاحان ناريان.

وفي جنوب العاصمة نُفّذت الحملة الثالثة والتي أُلقي القبض خلالها على ٣ أشخاص وبحوزتهم كمّيات متفرّقة من المواد المخدّرة، فيما كانت آخر الحملات في البادية الوسطى أُلقي القبض خلالها على ٦ أشخاص وضُبطت بحوزتهم كمّيات من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع قضيتين اثنتين للاتجار وترويج المخدرات ألقي القبض في الأولى على ٣ مروجين بعد مداهمتهم وضُبط بحوزتهم ٢٥٠ غم من مادة الكريستال القاتلة وسلاحان ناريان، فيما دوهم في الثانية أحد المروجين وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته ٦ كفوف حشيش .

وفي البادية الوسطى جرت مداهمة أحد تجّار المخدرات وإلقاء القبض عليه وبتفتيش مكان وجوده ضُبط بحوزته ٤٠٠٠ حبّة مخدرة و ٤ كفوف حشيش.

وفي محافظة الزرقاء جرت مداهمة إحدى المزارع التي يستخدمها تاجران اثنان للمخدرات، حيث ألقي القبض عليهما وضُبط بحوزتهما ٤ كفوف حشيش وكمّية من مادة الكريستال القاتلة وسلاح ناري.

فيما كانت آخر القضايا في محافظة إربد والتي أُلقي القبض خلالها على شخص واحد وضُبط بحوزته ٥ كفوف حشيش و ١٠٠٠ ألف حبّة مخدرة.

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