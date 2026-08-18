*
الثلاثاء: 18 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

فريحات يقاطع جلسات النواب احتجاجاً على آلية إدارة التصويت

  • 18 أغسطس 2026
  • 15:07
فريحات يقاطع جلسات النواب احتجاجاً على آلية إدارة التصويت

خبرني - أعلن النائب آية الله فريحات، الثلاثاء، مقاطعته جلسات مجلس النواب، احتجاجاً على طريقة إدارة رئاسة المجلس للتصويت خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية.

واعترض فريحات على آلية التعامل مع نتائج التصويت، مشيراً إلى أنه في حال الاعتراض على النتيجة، ينبغي الرجوع إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإظهار نسبة التصويت وعدد المصوتين.

وتساءل فريحات عن جدوى التصويت تحت القبة في حال كانت رئاسة المجلس قد حسمت موقفها مسبقاً من مواد القانون، معتبراً أن ذلك يشكل "مصادرة لإرادة الشعب".

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب أن أي عبارات تتضمن إساءة إلى رئاسة المجلس ستُشطب من محضر الجلسة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مطالبة للحكومة بمراجعة اوضاع المحالين على التقاعد قبل 2012
مطالبة للحكومة بمراجعة اوضاع المحالين على التقاعد قبل 2012
  • 2026-08-18 15:16
المصري: تعديل حدود البلديات وضمها يتطلب مراعاة التركيبة السكانية والعشائرية
المصري: تعديل حدود البلديات وضمها يتطلب مراعاة التركيبة السكانية والعشائرية
  • 2026-08-18 13:37
مطالب (كباتن) الأردن.. من يد طهبوب إلى عُنق حسان
مطالب (كباتن) الأردن.. من يد طهبوب إلى عُنق حسان
  • 2026-08-18 12:36
نائب أردني يشبّه رئيس الوزراء بميسي
نائب أردني يشبّه رئيس الوزراء بميسي
  • 2026-08-18 12:29
الأعيان يقر مشروع
الأعيان يقر مشروع "الاستهلاكية المدنية" ويعيد "العمل المهني" للنواب
  • 2026-08-18 10:49
العرموطي: من يعارض الوطن فليذهب إلى الجحيم
العرموطي: من يعارض الوطن فليذهب إلى الجحيم
  • 2026-08-18 07:26