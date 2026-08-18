فريحات يقاطع جلسات النواب احتجاجاً على آلية إدارة التصويت

خبرني - أعلن النائب آية الله فريحات، الثلاثاء، مقاطعته جلسات مجلس النواب، احتجاجاً على طريقة إدارة رئاسة المجلس للتصويت خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية.

واعترض فريحات على آلية التعامل مع نتائج التصويت، مشيراً إلى أنه في حال الاعتراض على النتيجة، ينبغي الرجوع إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإظهار نسبة التصويت وعدد المصوتين.

وتساءل فريحات عن جدوى التصويت تحت القبة في حال كانت رئاسة المجلس قد حسمت موقفها مسبقاً من مواد القانون، معتبراً أن ذلك يشكل "مصادرة لإرادة الشعب".

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب أن أي عبارات تتضمن إساءة إلى رئاسة المجلس ستُشطب من محضر الجلسة.