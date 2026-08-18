*
الثلاثاء: 18 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول مستقبل موهبته الشابة بعد شائعات الرحيل

  • 18 أغسطس 2026
  • 14:59
قرار مفاجئ من ريال مدريد حول مستقبل موهبته الشابة بعد شائعات الرحيل

خبرني - حسم نادي ريال مدريد موقفه من مستقبل لاعب الوسط الشاب تياغو بيتارش بعدما كان اسم اللاعب حاضرا بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

وبحسب تقارير إسبانية، قرر النادي الملكي الإبقاء على بيتارش ضمن مشروع الفريق الأول، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب من الجهاز الفني.

كما تشير تقارير حديثة إلى أن فولهام، الذي يدربه ألفارو أربيلوا، كان من أبرز المهتمين بضمه، إلى جانب عروض أخرى للحصول على خدماته.

وكان بيتارش لفت الأنظار خلال الموسم الماضي، بعدما حصل على فرصة حقيقية مع الفريق الأول، وشارك في 10 مباريات بالدوري الإسباني، بدأ 8 منها، كما قدم تمريرتين حاسمتين في الجولة الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو.

رغم كثرة العروض والحديث عن إمكانية إعارته للحصول على دقائق لعب أكبر، يبدو أن ريال مدريد لا يريد التفريط في اللاعب خلال المرحلة الحالية، خصوصا مع اقتناع النادي بإمكاناته وقدرته على التطور ليصبح عنصرا مهما في خط الوسط مستقبلا.

وكان بيتارش جدد عقده مع ريال مدريد في 2025، في خطوة عكست ثقة النادي الكبيرة في موهبته، بعدما اعتبر أحد أبرز خريجي أكاديمية النادي في جيله.

كما حصل اللاعب على فرصة تاريخية في فبراير 2026، عندما سجل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، بعدما دخل بديلا في الدقائق الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن المدرب جوزيه مورينيو يرى في بيتارش لاعبا قادرا على المنافسة في خط الوسط، ولذلك يفضل الاحتفاظ به بدلا من إرساله إلى ناد آخر على سبيل الإعارة.

ويأتي القرار في وقت يضم فيه وسط ريال مدريد عددا كبيرا من الأسماء، إلا أن النادي يرى أن بيتارش قادر على استغلال الفرص التي يحصل عليها وإثبات نفسه تدريجيا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وثائقي يكشف الوجه الآخر لغوارديولا
وثائقي يكشف الوجه الآخر لغوارديولا
  • 2026-08-18 13:15
الهنداوي رئيسا للجنة اللاعبين وعضوا في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للملاكمة
الهنداوي رئيسا للجنة اللاعبين وعضوا في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للملاكمة
  • 2026-08-18 13:08
منتخب السلة يحقق فوزه الأول في كأس ويليام جونز
منتخب السلة يحقق فوزه الأول في كأس ويليام جونز
  • 2026-08-18 13:05
الفيصلي والحسين إربد يتعرفان إلى منافسيهما في دوري أبطال آسيا 2
الفيصلي والحسين إربد يتعرفان إلى منافسيهما في دوري أبطال آسيا 2
  • 2026-08-18 09:32
يزن العرب : رفع العلم الأردني بمدرجات سيؤول منحني شعورا بالفخر
يزن العرب : رفع العلم الأردني بمدرجات سيؤول منحني شعورا بالفخر
  • 2026-08-18 02:55
بأكثر من 1.5 مليار دولار .. تعرف على أغلى تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي
بأكثر من 1.5 مليار دولار .. تعرف على أغلى تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي
  • 2026-08-18 02:52