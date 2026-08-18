مصر.. تفاصيل جديدة حول تصرف خادش للآداب أمام الأهرامات

خبرني - كشف طبيب العلاج الطبيعي المصري الروسي مسعد محمد عبد السلام الصعيدي تفاصيل ضبط شاب أجنبي وفتاة مصرية بعد ظهورهما في فيديو وصور خادشة أمام منطقة أبو الهول والأهرامات.

وقال مسعد إنه كان موجودًا بمنطقة الأهرامات يوم 15 أغسطس الجاري، رفقة زوجته وحماته، موضحًا أنه وصل إلى منطقة أبو الهول في نحو الساعة الواحدة ظهرًا.

وأضاف في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أنه في أثناء وجوده بالمكان، لفت انتباهه شاب أجنبي وفتاة مصرية، حيث كانا يتحدثان ويلتقطان صورًا أمام أبو الهول، قبل أن يلاحظ أداءهما إشارات وصفها بأنها مسيئة وغير لائقة أمام أحد أبرز المعالم الأثرية في مصر.

وأوضح أنه قرر توثيق ما شاهده بهاتفه المحمول، والتقط صورًا للشاب والفتاة، ثم تواصل مع شرطة السياحة وأبلغ عن الواقعة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية طلبت منه الصور التي التقطها، فسلمها، كما حرر محضرًا في قسم شرطة الجيزة بشأن الواقعة.

وأكد مسعد أنه لم يكن يعرف الشاب أو الفتاة من قبل، وأنه تحرك للإبلاغ بعدما شاهد التصرفات التي اعتبرها غير مناسبة داخل منطقة أثرية وسياحية مهمة.

وعقب تداول صور الواقعة، تحركت الأجهزة الأمنية المختصة لفحص ملابساتها، وتم ضبط الشاب الأجنبي والفتاة المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الشاب الأجنبي والفتاة المصرية بكفالة مالية.