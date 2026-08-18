إنجاز تاريخي في السعودية.. 14 عملية لزرع الأعضاء خلال أسبوع

خبرني - سجل المركز السعودي لزراعة الأعضاء إنجازا طبيا خلال أسبوع واحد بتنسيق 4 عمليات استئصال للأعضاء من متبرعين متوفين دماغيا وزرعها لـ14 مريضا بينهم 4 أطفال عانوا فشلا عضويا.

وجاءت العمليات بالتعاون مع مستشفيات: جون هوبكنز أرامكو الظهران، والإمام عبدالرحمن الفيصل، ورفحاء المركزي، والملك عبدالعزيز بجدة، إضافة إلى جهات طبية خارج المملكة، في نموذج يعكس التنسيق المتقدم بين المؤسسات الصحية.

وشملت العمليات: 3 زراعات قلب (إحداها لطفل)، و3 زراعات كبد (بينها حالة طفل)، وزراعتي رئة، و5 زراعات كلى، إضافة إلى زراعة كلية وبنكرياس لمريض بفشل مزدوج.

من جهته، أكد المدير العام للمركز، الدكتور طلال القوفي، أن توزيع الأعضاء تم بأعلى المعايير الأخلاقية والطبية لضمان العدالة، مشيدًا بالتعاون الكبير بين الجهات والدور المحوري للإخلاء الطبي الجوي في نقل الأعضاء والفرق بسرعة وكفاءة.

وعبر القوفي عن تقديره العميق لعائلات المتبرعين، مؤكدا أن قرارهم الإنساني أسهم في إنقاذ أرواح متعددة ويستحق الإشادة.