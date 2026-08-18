جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم محاضرة علمية حول دراسات التكافؤ الحيوي وتطبيقاتها في صناعة الأدوية

خبرني - ضمن فعاليات اتفاقية التعاون المبرمة بين كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية ومركز التكافؤ الحيوي – أكديما، وانطلاقًا من حرص الكلية على تعزيز الجانب العلمي والتطبيقي لدى طلبتها، وربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، نظّمت الكلية محاضرة علمية متخصصة بعنوان: “Bioequivalence Studies: The Science Behind Generic Medicines”، قدّمها الدكتور الصيدلاني أسامة أبو السعود.

وتناولت المحاضرة مفهوم التكافؤ الحيوي (Bioequivalence) ودوره في ضمان جودة الأدوية الجنيسة وفعاليتها وأمانها، إلى جانب استعراض الجوانب العلمية والتنظيمية المرتبطة بإجراء دراسات التكافؤ الحيوي، ومتطلبات تطوير المستحضرات الدوائية وتسجيلها وفق المعايير المعتمدة.

وأكد الأستاذ الدكتور علاء الحسبان أهمية هذه الفعاليات العلمية في تعزيز معارف طلبة الصيدلة وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مؤسسات القطاع الدوائي تمثل رافدًا مهمًا لتطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وأشاد بالدور الذي يضطلع به مركز التكافؤ الحيوي – أكديما في دعم التعليم والتدريب الصيدلاني، مؤكدًا حرص الكلية على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الدوائية المتخصصة.

من جانبه، استعرض الدكتور الصيدلاني أسامة أبو السعود أبرز المفاهيم والتطبيقات المرتبطة بدراسات التكافؤ الحيوي، موضحًا أهميتها في تقييم المستحضرات الدوائية وضمان توافقها مع المعايير العلمية والتنظيمية، كما أجاب عن استفسارات الطلبة وناقش معهم طبيعة العمل والفرص المهنية المرتبطة بهذا المجال.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا مميزًا من الطلبة، حيث شكّلت فرصة مهمة للتعرّف إلى التطبيقات العملية لدراسات التكافؤ الحيوي، والاطلاع على طبيعة العمل في هذا المجال، بما يسهم في توسيع مداركهم العلمية وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل الصيدلاني.

وتأتي هذه الفعالية في إطار تفعيل أهداف اتفاقية التعاون بين كلية الصيدلة ومركز التكافؤ الحيوي – أكديما، بما يعزز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الدوائي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام طلبة الكلية للاستفادة من الخبرات المتخصصة والفرص التعليمية والتدريبية التطبيقية.