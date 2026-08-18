*
الثلاثاء: 18 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ضبط قاتل سيدة ستينية في إربد

  • 18 أغسطس 2026
  • 14:21
ضبط قاتل سيدة ستينية في إربد

خبرني  -  ألقى العاملون في مديرية شرطة محافظة إربد القبض على شخص، بعد الاشتباه بارتكابه جريمة قتل سيدة ستينية، عُثر على جثتها في منطقة زراعية بالمحافظة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه بتاريخ 11 آب 2026 ورد بلاغ بتغيب السيدة عن منزلها، حيث شُكّل فورًا فريق تحقيق خاص لمتابعة البلاغ.

وأضاف أن فريق التحقيق جمع المعلومات حول السيدة، ما قاد إلى الاشتباه بأحد الأشخاص وعلاقته بتغيبها، كما تمكن من تحديد المنطقة التي تواجدت فيها بعد آخر ظهور لها.

وأشار إلى تشكيل فريق مسح وبحث، تمكن من العثور على جثة السيدة في منطقة زراعية خالية من السكان، حيث تبين تعرضها للقتل إثر ضربها بأداة راضة.

وبالتحقيق مع المشتبه به، اعترف بقتل السيدة من خلال ضربها على رأسها بواسطة حجر، فيما لا يزال التحقيق جاريًا معه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إصابة 5 أردنيين بحادث سير في السعودية
إصابة 5 أردنيين بحادث سير في السعودية
  • 2026-08-18 15:51
بعد 9 سنوات في المحاكم الأردنية .. القضاء يحسم قضية احتيال على أسرة عراقية بـ136 ألف دينار
بعد 9 سنوات في المحاكم الأردنية .. القضاء يحسم قضية احتيال على أسرة عراقية بـ...
  • 2026-08-18 15:26
الاردن.. مكافحة المخدرات تُداهم أوكار تجّار المخدرات وتنفّذ حملات أمنيّة - صور
الاردن.. مكافحة المخدرات تُداهم أوكار تجّار المخدرات وتنفّذ حملات أمنيّة - صور
  • 2026-08-18 15:08
التنمية الاجتماعية: اعتداء في دار رعاية بعهدة القضاء
التنمية الاجتماعية: اعتداء في دار رعاية بعهدة القضاء
  • 2026-08-18 14:12
ضبط اعتداءات جديدة على خطوط مياه كبيرة في ناعور ومعان
ضبط اعتداءات جديدة على خطوط مياه كبيرة في ناعور ومعان
  • 2026-08-18 13:44
عمّان: سيدة تستعين بـ(زعران) لتحطيم مركبات جيرانها
عمّان: سيدة تستعين بـ(زعران) لتحطيم مركبات جيرانها
  • 2026-08-18 10:07