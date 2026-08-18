ضبط قاتل سيدة ستينية في إربد

خبرني - ألقى العاملون في مديرية شرطة محافظة إربد القبض على شخص، بعد الاشتباه بارتكابه جريمة قتل سيدة ستينية، عُثر على جثتها في منطقة زراعية بالمحافظة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه بتاريخ 11 آب 2026 ورد بلاغ بتغيب السيدة عن منزلها، حيث شُكّل فورًا فريق تحقيق خاص لمتابعة البلاغ.

وأضاف أن فريق التحقيق جمع المعلومات حول السيدة، ما قاد إلى الاشتباه بأحد الأشخاص وعلاقته بتغيبها، كما تمكن من تحديد المنطقة التي تواجدت فيها بعد آخر ظهور لها.

وأشار إلى تشكيل فريق مسح وبحث، تمكن من العثور على جثة السيدة في منطقة زراعية خالية من السكان، حيث تبين تعرضها للقتل إثر ضربها بأداة راضة.

وبالتحقيق مع المشتبه به، اعترف بقتل السيدة من خلال ضربها على رأسها بواسطة حجر، فيما لا يزال التحقيق جاريًا معه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.