الملك يزور شركة مختصة بتصنيع الروبوتات في شنغهاي

خبرني - زار الملك عبدﷲ الثاني في مدينة شنغهاي، اليوم الثلاثاء، شركة (AgiBot) وهي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الروبوتات.

واستمع الملك إلى شرح من رئيس الشركة ومدير العمليات التنفيذي فيها جيانغ كينسونغ عن استخدامات الروبوتات التي تطورها الشركة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن.

وأكد الملك أهمية التعاون بين الشركة والجامعات والمؤسسات الأردنية، لا سيما فيما يخص تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات.

وجال الملك في معرض يضم أبرز ما تنتجه الشركة، بحضور سمو الأمير هاشم بن عبدﷲ الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبدﷲ الثاني.

ورافق الملك ، خلال الزيارة، مدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني.