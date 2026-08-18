من الذي يحرك سعر الذهب فعلاً: قراءة خبراء NAGA

خبرني - في مصر، سعر الذهب رقم يُتابَع يومياً. يُقرأ في الصباح، ويُناقَش في محل الصاغة، ويدخل في حسابات الأسرة عند التفكير في الادخار أو الزواج أو بيع قطعة قديمة.

وقلة من الأرقام الاقتصادية تحظى بهذا القدر من المتابعة الشعبية. فالتضخم ونسب النمو تخص المتخصصين، أما عيار 21 فيعرفه الجميع تقريباً.

لكن هذا الرقم لا يتشكل في السوق المحلية. فهو ينزل إلى محل الصاغة بعد أن تكون قوى أخرى، في أماكن أخرى، قد حددته بالفعل. والسؤال الذي يستحق الطرح ليس إلى أين يتجه السعر، بل من الذي يصنعه.

مشترٍ لا يتصرف مثل المدّخر

تكشف بيانات تقرير اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي في يوليو 2026 عن سلوك يستحق التوقف عنده.

فقد اشترت البنوك المركزية حول العالم 289 طناً من الذهب خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 62 في المئة عن الربع نفسه من العام السابق، وهو أعلى مستوى مسجل لربع ثانٍ في السلسلة.

اللافت ليس الرقم في ذاته، بل توقيته. فقد جاء هذا الشراء في ربع تراجعت فيه الأسعار، ويشير التقرير إلى أن ليونة الأسعار نفسها ربما كانت من العوامل التي دعمت زيادة الشراء.

ومع ذلك فإن الصورة نصف السنوية أهدأ من هذا الرقم الربعي. إذ بلغ صافي الطلب في النصف الأول 345 طناً، وهو الأدنى لنصف أول منذ عام 2022، بعد أن ضغطت مبيعات كبيرة في الربع الأول على الإجمالي.

هنا يظهر الفارق الجوهري. المدّخر الفرد يميل إلى الشراء حين يصعد السعر، لأن الصعود يبدو تأكيداً على صحة القرار. أما مدير الاحتياطي في بنك مركزي فيشتري حين يرخص، لأنه لا يشتري رأياً في السعر، بل يعيد توزيع احتياطي دولة.

دوافع لا علاقة لها بجيبك

بولندا كانت أكبر مشترٍ في الربع الثاني بـ51 طناً، لترتفع حيازتها إلى 632 طناً وهي في طريقها إلى هدف معلن عند 700 طن. وأضاف بنك الشعب الصيني 33 طناً ليصل رصيده المعلن إلى 2346 طناً.

وفي استطلاع المجلس نفسه، توقع 89 في المئة من المشاركين ارتفاع الاحتياطيات العالمية خلال العام المقبل، وأعلنت نسبة قياسية بلغت 45 في المئة نيتها زيادة حيازتها.

ومصر ليست خارج هذه الصورة، فالذهب أحد مكونات احتياطيها الأجنبي، ويظهر البنك المركزي المصري ضمن بيانات حيازات البنوك المركزية التي ينشرها المجلس.

والخلاصة أن جزءاً معتبراً من الطلب الذي يحرك السعر مصدره قرارات سيادية تتعلق بتنويع الاحتياطي والتحوط من عدم اليقين الجيوسياسي. وهي دوافع لا صلة لها إطلاقاً بظروف من يقف في محل الصاغة صباح الخميس.

ولا يعني ذلك أن الطلب المحلي بلا أثر. فمصنعية الصياغة وحركة العرض والطلب في السوق المصرية تصنع فارقاً في السعر النهائي المعروض على الزبون. لكن الأساس الذي تُبنى عليه هذه الإضافات يأتي من الخارج، ويتحرك لأسباب تتقرر في عواصم أخرى.

حين يُراجَع الرقم نفسه

وثمة درس ثانٍ في التقرير نادراً ما يُنقل في التغطية اليومية. فتقدير المجلس لمشتريات البنوك المركزية في الربع الأول جرى تعديله من 244 طناً إلى 57 طناً بعد ورود بيانات وتحليلات جديدة.

الفارق هنا ليس بسيطاً، وهو تعديل في مصدر يُعد الأدق في هذا المجال. ومعناه العملي أن الرقم الواحد المنشور في لحظة ما ليس بالضرورة الصورة النهائية.

ويعتبر خبراء NAGA هذه النقطة تحديداً الأهم بالنسبة للقارئ العادي: السعر اليومي نتيجة، وليس تفسيراً. ومن يقرأ النتيجة وحدها يبني قراره على ما حدث، لا على ما يحركه.

قراءة السعر مع ما يصنعه

من هذا المنطلق يشير خبراء NAGA إلى أن متابعة الذهب بمعزل عن الدولار وأسعار الفائدة والأحداث الجيوسياسية تشبه قراءة نتيجة مباراة دون معرفة من لعب.

وتتيح NAGA متابعة الذهب إلى جانب أزواج العملات والمؤشرات والسلع الأخرى في البيئة نفسها، بحيث تظهر حركة المعدن بجوار حركة الدولار لا في شاشة منفصلة عنها.

كما تتناول مادة تداول الذهب في أكاديمية NAGA الفارق بين تتبع سعر المعدن وامتلاكه فعلياً، وهو تمييز يغيب عن كثير من النقاش المحلي رغم أهميته العملية.

ما لا يقوله هذا كله

من الإنصاف تحديد حدود هذا الطرح بوضوح.

معرفة من يشتري لا تخبرك إلى أين يتجه السعر. البنوك المركزية ليست معصومة، وشراؤها في ربع بعينه ليس إشارة يُبنى عليها قرار فردي. وهي في الأصل لا تشتري لغرض يشبه غرضك.

كما أن الذهب يبقى أصلاً متقلباً، والتداول عليه بمنتجات ذات رافعة مالية ينطوي على مخاطر خسارة كبيرة. توسيع دائرة الملاحظة لا يقلل هذا الخطر، وإنما يقلل احتمال أن تفاجئك حركة كان سببها ظاهراً أمامك طوال الوقت.

سؤال قبل التفسير القادم

في المرة القادمة التي يتحرك فيها سعر الذهب في مصر حركة ملحوظة، جرّب ألا تكتفي بالسؤال عن مقدار التغير.

اسأل بدلاً منه: هل تحرك الدولار في اليوم نفسه؟ وهل صدر ما يخص أسعار الفائدة؟ وهل جاء التحرك مع الأسواق العالمية أم ضدها؟

الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة تشرح عادة أكثر مما يشرحه الرقم بمفرده.

وهي أسئلة لا تحتاج إلى خبرة خاصة، بل إلى عادة بسيطة: أن تنظر إلى الرقم ومعه ما صنعه، بدلاً من النظر إليه وحده.