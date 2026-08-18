ضبط اعتداءات جديدة على خطوط مياه كبيرة في ناعور ومعان

خبرني _ قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع مديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبأسناد من وزارة الداخلية و مديرية الامن العام / مديرية شرطة معان ومركز امن ناعور والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في منطقة ناعور الروضة ومنطقة المحمدية / معان تسحب المياه بطريقة مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه .

وبالتفاصيل فقد تم ضبط 4 اعتداءات على خطوط كبيرة في منطقة ناعور / الروضة اقطار 2 انش و1 انش تزود مزارع كبيرة وابار تجميعية ومنازل من خلال سحب كميات كبيرة من المياه حيث تم ازالتها واعداد الضبوطات بالواقعة لتحديد أصحاب المواقع المعتدية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

وفي منطقة المحمدية / معان تم ضبط 5 اعتداءات على خطوط المياه تقوم بتزويد خزانات لاستخدامها كمرشات لغسيل السيارات حيث تم فصل الاعتداءات ومصادرة 12 خزان كبير و3 مضخات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية .