بالعلامة الكاملة .. أردني من أوائل سورية في امتحان الكفاءة

خبرني - حقق الطالب الأردني أرام فادي عبد الفتاح حامد سوالمة إنجازًا مميزًا في امتحان الكفاءة في الجمهورية العربية السورية، بحصوله على العلامة الكاملة 2800 من أصل 2800، ليكون من أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية السورية وفقا لرصد موقع خبرني.

ويأتي هذا الإنجاز المتميز ثمرةً للجد والاجتهاد والمثابرة، ويعكس تفوق الطلبة الأردنيين وقدرتهم على تحقيق نتائج لافتة في مختلف الميادين التعليمية، حيث تمكن الطالب أرام من تحقيق العلامة الكاملة في امتحان الكفاءة، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل تفوق الطلبة الأردنيين.

