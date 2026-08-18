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  • بعد الفيديوهات المتداولة.. دكتور فود يخرج عن صمته : هذه ليست الحقيقة وسأتجه للقضاء

بعد الفيديوهات المتداولة.. دكتور فود يخرج عن صمته : هذه ليست الحقيقة وسأتجه للقضاء

  • 18 أغسطس 2026
  • 13:30
بعد الفيديوهات المتداولة دكتور فود يخرج عن صمته هذه ليست الحقيقة وسأتجه للقضاء

خبرني  -  بعد الضجة التي أثارها طلاق مدوّن الطعام جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود" من صانعة المحتوى شروق "صان شاين"، وكشفها عن تعرضها للعنف الأسري، أصدر ديب بيانًا جديدًا عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال ديب إنه اختار الصمت طوال السنوات الماضية حفاظًا على عائلته وأولاده، لكنه أكد أن الواقع كان "أصعب وأعمق" مما كان يتصور، مشيرًا إلى تأثر حياته الشخصية وعمله وسمعته.

وأضاف أنه يمتلك "مستندات ووثائق" سيقدمها إلى القضاء، داعيًا إلى عدم الحكم على أي شخص من خلال مقاطع مجتزأة، ومؤكدًا أن أولويته هي أبناؤه واستعادة اسمه الذي بناه على مدار سنوات.

 

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