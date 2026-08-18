صدامات خليجية تشعل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

خبرني - أسفرت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عن مواجهات قوية، بعدما كشفت عن عدد من الصدامات العربية والخليجية المنتظرة في النسخة الجديدة من البطولة.

وأجريت القرعة اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وسط ترقب كبير من الأندية المشاركة، في ظل النظام الجديد الذي يشهد رفع عدد الفرق في مرحلة الدوري إلى 32 فريقا بدلا من 24.

وتنطلق منافسات مرحلة الدوري في منطقة الغرب يومي 14 و15 سبتمبر 2026، على أن تستمر حتى فبراير 2027، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وأوقعت القرعة الهلال السعودي في مواجهة قوية أمام العين الإماراتي، في تكرار للمواجهة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي الموسم الماضي، ما يمنح اللقاء المرتقب طابعا ثأريا وإثارة إضافية.

كما يواجه الهلال عددا من المنافسين القويين، من بينهم تراكتور الإيراني، والاتحاد السعودي، والقادسية السعودي، إلى جانب مواجهات أخرى أمام أندية من قطر والإمارات وأوزبكستان.

من جانبه، يخوض النصر السعودي اختبارا قويا أمام السد القطري، إلى جانب مواجهات أخرى أمام العين وشباب الأهلي ونيفتشي وباختاكور، فضلا عن عدد من الأندية المشاركة في منطقة الغرب.

أما الأهلي السعودي حامل اللقب، فيلتقي مع شباب الأهلي الإماراتي، إضافة إلى مواجهات قوية أمام العين والاستقلال الإيراني والنصر والهلال وباختاكور والاتحاد والقوة الجوية.

بدوره، يواجه الاتحاد السعودي مجموعة من المنافسين الأقوياء، أبرزهم السد والعين وشباب الأهلي والغرافة والوصل وباختاكور والشمال، إلى جانب مواجهة محلية أمام الهلال.

وتشهد النسخة الجديدة تغييرا بارزا في نظام البطولة، إذ تم رفع عدد الأندية المشاركة في مرحلة الدوري إلى 32 فريقا، بواقع 16 ناديا في كل من منطقتي الغرب والشرق.

وتقسم أندية كل منطقة إلى أربعة مستويات، بحيث يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام منافسين مختلفين، بواقع مباراتين ضد فرق من كل مستوى، مع توزيع المباريات بين أرضه وخارجها.

ويتأهل أصحاب المراكز المتقدمة إلى الأدوار الإقصائية، التي ستحدد هوية بطل النسخة الجديدة.

ويحمل الأهلي السعودي لقب النسخة الماضية، ويسعى للحفاظ على عرشه القاري للموسم الثاني تواليا، بينما تتطلع بقية الأندية السعودية إلى استعادة اللقب والمنافسة بقوة على البطولة.

مواعيد مرحلة الدوري

الجولة الأولى: 14–15 سبتمبر 2026 للغرب، و15–16 سبتمبر للشرق.

الجولة الثانية: 12–13 أكتوبر للغرب، و13–14 أكتوبر للشرق.

الجولة الثالثة: 26–27 أكتوبر للغرب، و27–28 أكتوبر للشرق.

الجولة الرابعة: 2–3 نوفمبر للغرب، و3–4 نوفمبر للشرق.

الجولة الخامسة: 23–24 نوفمبر للغرب، و24–25 نوفمبر للشرق.

الجولة السادسة: 7–8 ديسمبر للغرب، و1–2 ديسمبر للشرق.

الجولة السابعة: 8–9 فبراير 2027 للغرب، و9–10 فبراير للشرق.

الجولة الثامنة: 15–16 فبراير للغرب، و16–17 فبراير للشرق.