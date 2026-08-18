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الهنداوي رئيسا للجنة اللاعبين وعضوا في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للملاكمة

  • 18 أغسطس 2026
  • 13:08
الهنداوي رئيسا للجنة اللاعبين وعضوا في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للملاكمة
عدي الهنداوي

خبرني  - انتُخب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، عدي الهنداوي، بالتزكية رئيساً للجنة اللاعبين في الاتحاد الآسيوي للملاكمة، ليصبح بذلك عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.

ويُعد هذا المنصب من المواقع المهمة في منظومة الاتحاد الآسيوي، حيث تُمثل لجنة اللاعبين صوت الملاكمين وتسهم في نقل آرائهم واحتياجاتهم إلى مجلس الإدارة، والمشاركة في تطوير القرارات والمبادرات المرتبطة بالرياضيين ومستقبل اللعبة على مستوى القارة.

ويمتلك الهنداوي مسيرة مميزة في رياضة الملاكمة، إذ مثّل المنتخب الوطني لسنوات ونجح في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كما حقق العديد من الإنجازات، من أبرزها إحراز الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية إنشيون 2014.

ويعكس انتخاب الهنداوي لهذا المنصب حضور الكفاءات الرياضية الأردنية في مواقع صنع القرار على المستوى القاري، مستفيداً من خبرته الطويلة كلاعب دولي.

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