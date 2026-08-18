1.1 مليار دولار إنفاق الأردنيين والمقيمين على السفر خلال 7 أشهر

خبرني - أظهرت بيانات البينك المركزي الأردني، ارتفاع الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال تموز 2026 بنسبة 0.3%، ليصل إلى 248.1 مليون دولار.

وبحسب البيانات، بلغ الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1,154.2 مليون دولار، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير البيانات الأولية للبنك المركزي، إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال تموز 2026 بنسبة 24.9%، ليبلغ 926.2 مليون دولار، فيما اقتصر الانخفاض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على 0.2%، ليبلغ الدخل السياحي 4.418 مليار دولار.

وأظهرت البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 8.9%، ومن الجنسية الأميركية بنسبة 20.6%، والجنسيات الأوروبية بنسبة 24.7%، والجنسيات الأخرى بنسبة 39.7%.

في المقابل، ارتفع الدخل السياحي من العرب بنسبة 12.8%، ومن الجنسيات الآسيوية بنسبة 3.9%.