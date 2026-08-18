إطلاق مشروع النقل المدرسي في القطرانة كمرحلة تجريبية

خبرني - بدأت وزارة التربية والتعليم إطلاق مشروعها الاستراتيجي للنقل المدرسي في القطرانة كمرحلة تجريبية أولى من المشروع، الذي يستهدف توفير خدمة نقل مدرسية آمنة ومجانية لطلبة المدارس الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويأتي المشروع ضمن توجه الوزارة لتسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم، لا سيما في المناطق التي تتباعد فيها التجمعات السكانية عن المدارس، وتحسين انتظام الطلبة وتعزيز معايير السلامة خلال عمليات النقل المدرسي.

وتتضمن المرحلة الأولى تشغيل حافلات حديثة مزودة بأنظمة تتبع إلكتروني وكاميرات مراقبة، إلى جانب منظومة ذكية تتيح متابعة الرحلات، فيما يستفيد من المشروع آلاف الطلبة في المدارس الحكومية بالمناطق المستهدفة.

ومن المقرر تقييم نتائج المرحلة الأولى تمهيداً للتوسع التدريجي في المشروع ليشمل مناطق ومحافظات أخرى في المملكة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للنقل المدرسي.

ويمثل المشروع وفقا لوزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تجربة طال انتظارها، وسيبدأ في مرحلته الأولى كتجربة تجريبية "بايلوت"، على أن يجري التوسع فيه لاحقًا.

ويشمل المشروع البادية الجنوبية في 4 محافظات، هي العقبة ومعان والطفيلة والكرك، بدءًا من القطرانة وصولا إلى العقبة.

وستوفر الحكومة النقل المدرسي مجانا للطلبة الراغبين في الاستفادة منه والمسجلين على قوائم المستفيدين، والبالغ عددهم نحو 9100 طالب، إضافة إلى قرابة 900 معلم، أي ما يقارب 10 آلاف طالب ومعلم.

وستكون الحافلات مجهزة بمشرفين لمتابعة الطلبة، إلى جانب أنظمة للتتبع وكاميرات مراقبة، وتطبيق يتيح لأولياء الأمور متابعة أبنائهم. وستنفذ جولة أو جولتين صباحا، وجولتين بعد الظهر، لإيصال الطلبة المستفيدين من المشروع.