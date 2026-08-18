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مطالب (كباتن) الأردن.. من يد طهبوب إلى عُنق حسان

  • 18 أغسطس 2026
  • 12:36
مطالب كباتن الأردن من يد طهبوب إلى عُنق حسان

خبرني - قالت النائب ديمة طهبوب إنها سلّمت مطالب حملة "للكباتن حق" إلى رئيس الوزراء، عقب لقاء مع الحملة التي تطالب بإنصاف العاملين على تطبيقات النقل.

وأوضحت طهبوب أن المذكرة النيابية تضمنت مطالب تتعلق بالحماية الاجتماعية والتأمينات، وإصابات العمل والحوادث، وعدالة الأجور والعمولات، ووضوح العقود وشروط العمل، إضافة إلى إيجاد آلية واضحة وفعالة للتظلم والاعتراض على إيقاف الحساب أو الخصومات والقرارات التي تؤثر في مصدر دخل العاملين.

وأشارت إلى أهمية النظر في هذه المطالب، خصوصاً عند مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، معتبرة أن توسيع مظلة الشمول من شأنه أيضاً دعم موارد الضمان وعدم اللجوء إلى "إجراءات جراحية خطيرة".

وشكرت طهبوب زملاءها في كتلة الأمة النيابية الذين وقّعوا المذكرة، إلى جانب نواب من كتل أخرى ساندوا القضية، مؤكدة أن تحصيل أي فئة عمالية ومجتمعية لحقوقها ينعكس على استقرار المجتمع وترسيخ دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.

مطالب (كباتن) الأردن.. من يد طهبوب إلى عُنق حسان
مطالب (كباتن) الأردن.. من يد طهبوب إلى عُنق حسان
مطالب (كباتن) الأردن.. من يد طهبوب إلى عُنق حسان

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