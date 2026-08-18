إنجاز دولي جديد لجامعة عمان العربية: أربع طالبات يتوّجن بجوائز جمعية مهندسي الطاقة AEE))

خبرني - تواصل جامعة عمان العربية ترسيخ مكانتها الأكاديمية وتعزيز حضورها في المحافل العلمية والهندسية الدولية، من خلال دعم الطلبة وتمكينهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم في المنافسات والبرامج الدولية، وبدعمٍ متواصل من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وضمن توجيهات ومتابعة الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، حققت الجامعة إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها، بفوز أربع طالبات من كلية الهندسة بجوائز دولية تقديرية مقدّمة من جمعية مهندسي الطاقة (AEE)، تقديرًا لتميزهن وإسهاماتهن في مجالات الطاقة والاستدامة والريادة الهندسية.

حيث حصلت الطالبة تالا حكم المناصرة على جائزة "آل ثومان" (Al Thumann Award) ، بقيمة 7500 دولار في إنجاز استثنائي بوصفها أول طالبة في تاريخ الجائزة تفوز بها من خارج قارة أمريكا الشمالية، بما يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه طلبة الجامعة وقدرتهم على المنافسة وتحقيق حضور لافت في المحافل الدولية، كما نالت الطالبتان ريم رياض خشان، وراما حسام محمد جائزتين مقدمتين من مجلس المرأة في الريادة البيئية والطاقة (CWEEL) بقيمة 1000 دولار لكل جائزة، تقديرًا لتميزهما وإسهاماتهما في المجالات المرتبطة بالطاقة والبيئة والريادة، فيما حصلت الطالبة مَارْيه يحيى اللوزي على جائزة مقدمة من الفرع الدولي لجمعية مهندسي الطاقة (AEE International)بقيمة 1000 دولار، في تأكيد جديد على الحضور المتميز لطلبة جامعة عمان العربية في المحافل الهندسية والطاقة على المستوى الدولي، كما حظيت الطالبات الأربع الفائزات بدعوة للمشاركة في مؤتمر ومعرض كفاءة الطاقة العلمي (AEE World)، الذي يُعقد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16-18 سبتمبر، بما يتيح لهن فرصة الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، والاطلاع على أحدث المستجدات والابتكارات في مجالات كفاءة الطاقة، إلى جانب تعزيز تواصلهن مع الخبراء والمتخصصين والباحثين، بما يدعم مسيرتهن العلمية والمهنية ويعزز حضورهن في المحافل الدولية.

ويجسّد هذا الإنجاز ثمرة اهتمام جامعة عمان العربية بتوفير بيئة تعليمية محفزة على التميز والإبداع، وحرص كلية الهندسة على تشجيع الطلبة على الانخراط في الأنشطة العلمية والمهنية، والاستفادة من البرامج والشراكات الدولية، مما يسهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم العلمية والمهنية، وتعزيز حضورهم في مجالات الطاقة والاستدامة والهندسة، وتُعد جمعية مهندسي الطاقة (AEE) من المؤسسات المهنية المتخصصة في مجال الطاقة، وقد تأسست عام 1977 على يد ألبرت ثومان، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير مجتمع مهني متخصص في ممارسات الطاقة المستدامة، ومنذ تأسيسها واصلت الجمعية دورها في دعم قطاع الطاقة من خلال التعليم والتدريب والاعتماد المهني، وتعزيز المعايير والممارسات المتقدمة في إدارة الطاقة والمجالات ذات الصلة، إلى جانب توفير شبكة مهنية دولية تسهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتشجيع الابتكار في قطاع الطاقة واستدامتها.

كما يُشار إلى أن الفرع الأردني لجمعية مهندسي الطاقة (AEE Jordan) تأسس عام 2010، وأسهم منذ ذلك الحين في تعزيز الوعي بمجالات الطاقة وكفاءة استخدامها، ودعم الطلبة والمهندسين والمهنيين، وتشجيع مشاركتهم في الفعاليات والبرامج والمبادرات الدولية ذات الصلة، ويؤكد هذا الإنجاز اعتزاز جامعة عمان العربية بطلبتها المتميزين، وحرصها على دعم مسيرتهم العلمية والمهنية وتمكينهم من تحقيق إنجازات نوعية، بما يعكس رؤيتها في الاستثمار في طاقات طلبتها ومواهبهم، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمنافسة والتميز، ويسهم في رفع اسم الجامعة والأردن في المحافل العلمية والهندسية الدولية.