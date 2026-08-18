بنك الإسكان ينظم يوماً طبياً لموظفيه بالتعاون مع (نات هيلث)

خبرني - نظم بنك الإسكان يوماً طبياً لموظفيه في مبنى الإدارة العامة في الشميساني، بالتعاون مع الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية "نات هيلث"، في إطار اهتمامه المستمر بصحة موظفيه، ورفع وعيهم حول أهمية الفحوصات الدورية كجزء من نمط الحياة الصحي الذي يسعى لترسيخه لديهم.

واشتمل اليوم الطبي إجراء الفحوصات الشاملة وتقديم الاستشارات والخدمات الصحية من خلال فريق متخصص من الأطباء والصيادلة وفنيي المختبرات، ضمن شبكة مقدمي الرعاية الصحية التابعة لـ "نات هيلث"، بما أتاح للموظفين الاطلاع على جوانب متعلقة بصحتهم، والحصول على التوجيهات للوقاية من الأمراض، إلى جانب التعرف على مختلف خدمات التأمين الصحي المتاحة لهم.

وقد جاءت هذه الفعالية في إطار الشراكة التي تجمع بنك الإسكان و"نات هيلث" في مجال إدارة خدمات التأمين الصحي لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم، والتي يحرص البنك من خلالها على توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، بالاستفادة من خبرات "نات هيلث" وشبكتها الواسعة من مقدمي الرعاية الصحية وحلولها التقنية في إدارة هذه الخدمات.

ويواصل بنك الإسكان إطلاق المبادرات التي تعنى بموظفيه بالتركيز على المبادرات الصحية التي تسهم في توفير بيئة عمل صحية داعمة، تسهم في رفع جودة حياة الموظفين وتمكن فريق عمل فاعل وقادر على مواصلة مسيرة البنك وتحقيق أهدافه، كما تسهم في تعزيز مزايا البنك التنافسية والحفاظ على مكانته كإحدى المؤسسات التي تتميز بتوفير أعلى معايير الجودة المهنية.