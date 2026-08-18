حازم الصياحين يكتب: عبيدات أول امرأة تتولى الغذاء والدواء

خبرني - كتب الصحافي حازم الصياحين:

بعد مرور عام كامل على تولي الدكتورة رنا عبيدات قيادة المؤسسة العامة للغذاء والدواء برزت بصمتها بوضوح في ملف الرقابة على مختلف أصناف الغذاء المتداولة في الأسواق من خلال التشدد في تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والقانونية المعمول بها وعدم التساهل في أي مخالفة تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

وخلال عامها الأول اتسم نهج عبيدات في إدارة ملف الغذاء بالتركيز على تطبيق القانون والمعايير الرقابية في مختلف المحافظات باعتبار أن سلامة الغذاء تمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو العبث به وأن حماية صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل الرقابي.

وبحسب مقربين من الدكتورة عبيدات فإنها تتعامل مع ملف الرقابة على الغذاء بمعايير واحدة ولا تقبل الضغوط أو الواسطة أو التدخلات مهما كان مصدرها مؤكدة في نهجها الإداري والرقابي أن المخالفة تستوجب التعامل معها وفق القانون دون استثناءات.

ومع مرور عام على توليها المسؤولية تبدو خارطة الطريق التي وضعتها لملف الغذاء واضحة المعالم ويشكل تطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة عمادها الأساسي بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم إلى موائد الأردنيين ويعزز الثقة بالمنظومة الرقابية.

الرؤية التي تقودها عبيدات قوامها عدم التهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات وعدم تمرير أي معاملة لا تستوفي المتطلبات والشروط الصحية والقانونية في وقت تواصل فيه فرق الرقابة الميدانية أعمالها لمتابعة سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مناطق المملكة.

النهج الذي تتبعه عبيدات خلال العام الأول هو أن ملف الغذاء بالنسبة لعبيدات غير قابل للمجاملة أو التساهل وأن سلامة لقمة الأردنيين تبقى أولوية لا تحتمل التهاون في ظل مسؤولية المؤسسة في حماية صحة المواطنين وضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير النافذة.