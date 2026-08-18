كبير مستشاري المرشد الإيراني يقارن بين ترمب وصدام حسين

خبرني - قارن كبير مستشاري المرشد الإيراني في الحرس الثوري الجنرال محمد رضا نقدي في حديث لـRT بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والعراقي صدام حسين، وحروبهما مع إيران.

وقال: "لقد رأى الجميع كيف استمررنا في الحرب لثماني سنوات عندما هاجم النظام البعثي (في العراق)، إيران لنصل إلى هذه المرحلة (مرحلة استعادة القدرة على الردع)".

وتابع: "على سبيل المثال، عندما وصلنا إلى الحدود الدولية أو نقاط معينة (خلال الحرب مع العراق)، كان بإمكاننا التوصل إلى حل وسط وحل الموقف، لكننا لم نحقق في تلك الفترة الاحتواء وإمكانية الردع. كان العدو سيعيد تسليح نفسه ويهاجمنا مرة أخرى".

وشدد على أن عملية "مرصاد" في نهاية الحرب العراقية الإيرانية، "أثبتت ذلك، فبالرغم من الهزائم التي تكبدوها على مدى ثماني سنوات من الحرب، بمجرد أن شعروا بضعفنا، شنوا هجوما كبيرا آخر، والذي فشل مرة أخرى".

وقال: "هذه هي طبيعة القوى الاستعلائية والطغاة، أمثال صدام وترامب وغيرهما؛ إذ يسكن النزوع العدواني في طبع هؤلاء الرجال. لذا، ما لم يدفعوا الثمن باهظا ويوقنوا أن الاعتداء على دولة مستقلة سيكلفهم الكثير، فلن يتوقف هذا النهج. إن انتهاء الأمر دون ردع صارم يشكل خطرا داهما علينا؛ لأننا لن نعلم متى يمكنهم الحشد لشن عدوان جديد".