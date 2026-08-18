وفاة القاضي المتقاعد والمحامي علي محمد مطلق نبهان (أبو محمد)

خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى القاضي المتقاعد والمحامي:



علي محمد مطلق نبهان (أبو محمد)

والد المحامي محمد نبهان

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

تفاصيل الجنازة والعزاء:

* صلاة الجنازة: بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء في مسجد إبراهيم الحاج حسن (مسجد أبو إسلام) - ضاحية الحاج حسن، والدفن في مقبرة سحاب.

* بيت العزاء: تقبل التعازي في ديوان السعودي (البصيرا) - شارع الأردن، لمدة ثلاثة أيام (اعتباراً من اليوم الثلاثاء)، من الساعة 4:00 عصراً وحتى 10:00 مساءً.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ