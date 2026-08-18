الدخل السياحي في الأردن يرتفع 24.9% خلال تموز

خبرني - أظهرت البيانات الأولية ارتفاع الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز/يوليو 2026 بنسبة 24.9% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليبلغ 926.2 مليون دولار.

وبذلك، اقتصر تراجع الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 على 0.2%، ليبلغ نحو 4.418 مليارات دولار.

وأظهرت البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من الأردنيين المغتربين بنسبة 8.9%، ومن الجنسية الأميركية بنسبة 20.6%، والجنسيات الأوروبية بنسبة 24.7%، والجنسيات الأخرى بنسبة 39.7%.

في المقابل، ارتفع الدخل السياحي من العرب بنسبة 12.8%، ومن الجنسيات الآسيوية بنسبة 3.9%.