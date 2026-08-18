عمّان: سيدة تستعين بـ(زعران) لتحطيم مركبات جيرانها

خبرني - روت المواطنة الأردنية أم أحمد تفاصيل خلاف مستمر منذ سنوات مع سيدة من جنسية عربية، قالت إنه بدأ بسبب خلافات على اصطفاف المركبات في أحد أحياء العاصمة عمّان، قبل أن يتطور إلى تحطيم مركبات وتهديدات متكررة.

وقالت أم أحمد، عبر "عين إف إم"، إن السيدة تعتبر مكان الاصطفاف أمام البناية مخصصاً لها، وكانت تستعين بأشخاص لمنع أصحاب المركبات من استخدامها أو تحطيمها، مشيرة إلى أن الخلاف تصاعد قبل نحو عام عندما أوقفت مركبتها في المكان، قبل أن تتعرض للتهديد من أحد الأشخاص الذي أقدم لاحقاً على تحطيم مركبتها.

وأضافت أنها تقدمت ببلاغ لدى الجهات المختصة، وجرى توقيف الشخص، إلا أن التهديدات، بحسب روايتها، استمرت بعد خروجه، كما تعرضت مركبتها ومركبة زوجها للتحطيم.

وأوضحت أم أحمد أن الخلافات مستمرة منذ نحو أربع سنوات، فيما بدأت حوادث تحطيم المركبات قبل عام، مؤكدة أن أحدث التهديدات تضمنت، بحسب قولها، التهديد بحرق مركبات الأسرة والاعتداء على طفليها.

وقالت إنها تقدمت بشكوى لدى المحافظ، إلا أن مركباتها تعرضت للتحطيم بعد تقديم الشكوى، مطالبة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وأسرتها ووقف التهديدات.