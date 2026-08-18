"طعنة في القلب".. مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة حفل محمد رمضان بالساحل

خبرني - بعد يومين على حفل محمد رمضان المثير للجدل في الساحل الشمالي، دعا نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لعقد اجتماع عاجل، يضم عدة نقابات فنية، لبحث ما وصفها بـ"تجاوزات" الفنان المصري.

وكتب مصطفى كامل في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين: "دعوة لاجتماع عاجل إلى السادة الإخوة الزملاء الأستاذ الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد، وأخي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأخي الأستاذ مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والسادة الزملاء بمجالس إدارات النقابات الفنية". وحول سبب عقد الاجتماع أضاف كامل أنه يهدف "لضرورة ضبط بعض التجاوزات غير المبررة"، دون الإشارة إلى طبيعة هذه التجاوزات أو أصحابها.

أزمات شابت الحفل



وكان حفل محمد رمضان الأخير بالساحل الشمالي الجمعة قد شهد عدة حوادث وأزمات، على رأسها تدافع شديد بين الجماهير وشائعات بوقوع حالات تحرش بين الجمهور.

إلا أن المشهد الأبرز خلال الحفل كان ظهور محمد رمضان نصف عارٍ، حيث لم يرتدِ أي قميص أو شيء يغطي صدره، وغناؤه بهذا الشكل بالمخالفة للقوانين واللوائح النقابية المعمول بها في مصر. كما قام بتغيير ملابسه على المسرح أثناء الغناء أمام الجمهور وذلك بمساعدة إحدى الراقصات، في مشهد تسبب في موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد انتقد نقيب الموسيقيين في تصريحات تلفزيونية هذا المشهد واصفاً إياه بأنه بمثابة "طعنة في القلب"، فيما توعد بعدم إصدار أي تصاريح غناء جديدة لمحمد رمضان في حالة تكرار هذا المشهد.

رمضان يتحدث عن "كره دفين"

يذكر أن محمد رمضان كان قد كشف عن واقعة وصفها بـ"الغريبة"، تتعلق بما اعتبره "وجود مشاعر كراهية" بين بعض نجوم الوسط الفني، وذلك خلال حفله الذي أحياه مساء الجمعة على مسرح بورتو غولف في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير.

وأوضح رمضان أن "نجماً كبيراً" أقدم على الاستغناء عن خدمات منسق أغاني (DJ) على أحد الشواطئ المصرية، بعدما قام الأخير بتشغيل إحدى أغنيات رمضان عن طريق الخطأ.

وعلق رمضان على الواقعة قائلاً: "ده عيب.. أنت بتشغل أجنبي وإنجلش وأمريكاني.. لازم يكون ليك خير في أهل بلدك".

وأكد الفنان المصري أن ما وصفه بـ"الكره الدفين" بين بعض المطربين قد يكون أحد أسباب عدم وصول الموسيقى المصرية إلى العالمية بالشكل الذي تستحقه، داعياً إلى الاقتداء بالمطربين المغاربة وطريقة دعمهم لبعضهم البعض.