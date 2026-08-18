حزب الله بالعراق يهاجم رئيس الحكومة ويضع شروطا لأي مقاربة بشأن السلاح

خبرني - هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو مجاهد العساف رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، متهما إياه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة.

وقال العساف -في بيان له- إن "صبرنا بدأ ينفد تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة"، مشيرا إلى أنه صبر لأكثر من مئة يوم على ما وصفها بـ"العنتريات الفارغة لرئيس الحكومة".

وأكد أن شروطه لأي مقاربة مع أي حكومة بشأن السلاح تتمثل في خروج القوات الأمريكية، إضافة إلى إخراج القوات التركية من شمال العراق.

وطالب العساف بحلّ قوات البيشمركة، معتبرا أنها تشكل خطورة على وحدة العراق، ومنتقدا ما أسماه ارتباطها المشبوه مع "العدو الصهيوأمريكي".

وأشار العساف إلى أنه ينتظر ممن أسماهم "الإخوة الكبار وحكمائهم العمل على تصحيح الاعوجاج الأمني الذي تسبب فيه الرئيس المكلف كي لا تبقى حجة لأحد، ولضمان الاستقرار وصون الكرامة وعدم الانجرار إلى ما يسر الأعداء"، حسب قوله.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان استمرار الحوارات لنزع السلاح وحصره في يد الدولة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

وفي 12 من أغسطس/آب الجاري، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة بحلول مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي.