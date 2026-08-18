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20 مصابا إثر انفجار ضخم في مستودع وقود بالعراق

  • 18 أغسطس 2026
  • 08:39
20 مصابا إثر انفجار ضخم في مستودع وقود بالعراق

خبرني - أفادت السلطات الصحية في إقليم كردستان العراق بإصابة 20 شخصا جراء انفجار ضخم في مستودع وقود بمحافظة السليمانية.

وذكرت مصادر عراقية في إقليم كردستان العراق أنه لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي من قبل السلطات بشأن أسباب الانفجار والحريق في مستودع المشتقات النفطية في منطقة تانجرو.

وأشارت إلى أن مصادر محلية تتحدث عن إمكانية تسرب مادة الوقود من أحد الصهاريج، مما تسبب في اندلاع النيران التي توسعت إلى 34 صهريج بنزين و4 أخرى للغاز.

وأضافت أن فرق الدفاع تعمل على إخماد النيران والسيطرة عليها، لافتا إلى تصريح لمدير الصحة في السليمانية أفاد فيه بإصابة 20 شخصا دون تسجيل وفيات.

وأوضح ميلاد أن مستودع الوقود يضم عددا كبيرا من الصهاريج مما يجعل عملية السيطرة تتطلب وقتا وجهدا، حيث طلبت السلطات من المدنيين الابتعاد عن موقع الحادث بسبب استمرار اندلاع النيران.


وكان هيرش سليم -نائب مدير الصحة في السليمانية- قال إن الانفجار وقع في مستودع للمشتقات النفطية بالمحافظة، موضحا أن أسباب الحادثة لم تُعرف بعدُ.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية اندلاع حريق هائل عقب الانفجار في مستودع الوقود، فيما توسعت النيران في موقع الحادث.
 

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