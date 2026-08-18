هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

خبرني - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم.

ويتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العُماني.

وأفادت الهيئة بعدم الإبلاغ عن أي أثر بيئي جراء الواقعة، فيما تواصل السلطات التحقيق.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز متضررة بشدة؛ إذ ما زال عدد السفن العابرة في خانة الآحاد مقارنة بأكثر من 130 سفينة كانت تبحر يوميا عبر المضيق قبل الحرب.

بيانات شحن أولية، أظهرت الثلاثاء أن حركة عبور السفن من مضيق هرمز ارتفعت قليلا الاثنين مقارنة بمستوياتها في مطلع الأسبوع في ظل تعثر محادثات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشارت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر إلى أن ست سفن محمّلة بسلع أولية عبرت المضيق الاثنين، ثلاث منها غادرت الخليج وثلاث اتجهت إليه، مقارنة بمتوسط 10 أيام والبالغ 11 سفينة.

وعبرت ثلاث سفن المضيق يوم السبت، فيما مرت سفينتان يوم الأحد، فيما لم يعبر من المضيق أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات تحمل الغاز الطبيعي المسال.

وقد تعبر بعض السفن المضيق وهي تُعطّل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ولذلك لا تُحتسب ضمن هذه الأرقام.

وأظهرت البيانات أن ناقلة الغاز العملاقة (إكسافيا) دخلت المضيق عبر المسار الإيراني وكانت لا تحمل أي شحنة. وتُستخدم هذه الفئة من الناقلات عادة لنقل أنواع من غاز البترول المسال مثل البروبان والبيوتان.