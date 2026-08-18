الأردن.. طقس صيفي معتدل والحرارة تميل للارتفاع في الأيام المقبلة

خبرني - تسجل درجات الحرارة الثلاثاء، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، لذا يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب مناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27- 17، وفي مناطق البادية 36 - 21، وفي مناطق السهول 32- 19، وفي الأغوار الشمالية 38- 24، وفي الأغوار الجنوبية 39- 26، وفي البحر الميت 40- 28، وفي خليج العقبة 40- 27 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل في درجات الحرارة؛ ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل آخر في درجات الحرارة؛ ليصبح الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الجمعة، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.