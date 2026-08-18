العرموطي: من يعارض الوطن فليذهب إلى الجحيم

خبرني - أكد رئيس كتلة الأمة النيابية، المحامي الدكتور صالح العرموطي، أن الدستور الأردني يتقدم، بما يتضمنه من حقوق وامتيازات، على جميع الدساتير العربية التي عرفها، مشدداً على أن الحقوق الواردة في نصوصه، لو تحققت كاملة، لكفت الأردنيين.

وقال العرموطي، خلال محاضرة نظمها حزب النهضة والعمال الديمقراطي بعنوان "حتى لا يغيب صوت الناس: معركة الحقوق وثوابت الوطن"، إن نجاح التجربة الحزبية في البرلمان الأردني يحدده المتلقون، مشيراً إلى أن النقابات المهنية تعرضت أخيراً لتضييق، بعد أن كانت متقدمة في عملها على الأحزاب والتيارات السياسية.

واعتبر أن وحدة الجبهة الداخلية الأردنية تقف في مواجهة المشروع الصهيوني، معرباً عن رغبته في إنهاء دورته النيابية بوجود قوانين أردنية أقرها مجلس النواب من دون مخالفات دستورية، قائلاً إن الأمور وصلت، بحسب رأيه، إلى إقرار قانون انتخاب مخالف للدستور.

وفي حديثه عن مصطلح المعارضة، قال العرموطي إنه يرفض هذا الوصف، موضحاً أنه يعارض سياسات الحكومة وقراراتها، مضيفاً: "من يعارض الوطن فليذهب إلى الجحيم"، ومؤكداً أن الاختلاف يكون في مناقشة سياسات الحكومات.

وانتقد العرموطي تعطيل بعض النصوص الدستورية، معتبراً أن من يعطل النصوص الدستورية "يعتبر إرهابياً بحكم قانون منع الإرهاب".

وأكد أن الأردنيين هم الأكثر التصاقاً بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المخيمات الفلسطينية في الأردن تحظى، وفق حديثه، بالتعامل الأفضل، مقارنة بلبنان، حيث قال إنه لا يستطيع أي أحد دخولها وإنها كانت دائماً ما تتعرض للتفتيش.