الأردن.. أكثر من 7 دنانير ارتفاعاً في غرام الذهب خلال أسبوع

خبرني - أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علّان، أن الطلب على الذهب في السوق المحلية يشهد نشاطًا جيدًا خلال موسم الصيف الحالي، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 25% مقارنة بموسم الصيف الماضي، فيما قدرت الحركة التجارية الإجمالية بنحو 60%.

وفي تصريح لـ (الرأي) بين علّان أن تحسن الطلب يعود بشكل رئيسي إلى طبيعة الموسم الحالي، الذي يشهد ارتفاعا في مناسبات الزواج والأفراح مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب إعلان نتائج الثانوية العامة ومواسم تخرج طلبة الجامعات، الأمر الذي انعكس على حركة شراء المجوهرات والمشغولات الذهبية.

وبيّن أن الإقبال الأكبر تركز على المجوهرات والمشغولات الذهبية، لا سيما الصناعة المحلية، التي تحظى بإقبال متزايد من المستهلكين، لما تتميز به من تصاميم تتناسب مع الذوق المحلي وأجور تصنيع أقل مقارنة بالمشغولات المستوردة.

وأشار علّان إلى أن الطلب على الذهب الاستثماري، مثل الليرات والأونصات، جاء عند مستويات متوسطة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ما يدفع المستهلكين إلى التريث في قرارات الشراء الاستثمارية.

وعلى صعيد الأسعار العالمية، أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي يوم الجمعة عند نحو 4376 دولارًا للأونصة، مسجلًا ارتفاعا واضحا مقارنة ببداية الأسبوع، فيما ارتفع سعر غرام الذهب بأكثر من 7 دولارات خلال أسبوع واحد.

وأوضح علّان أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا تأثر بعدد من التطورات والأخبار الاقتصادية، من بينها المستجدات المتعلقة بـمضيق هرمز، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأميركية وبيانات الوظائف غير الزراعية، والتي انعكست على حركة الأسواق وأسعار الذهب.

وأكد أن استمرار موسم الذروة الصيفي، إلى جانب كثافة مناسبات الزواج والأفراح ونتائج الثانوية العامة وتخرج طلبة الجامعات، أسهم في الحفاظ على مستوى جيد من الطلب المحلي، رغم الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب عالميًا.

ولفت إلى أن تحسن الحركة التجارية خلال الموسم الحالي، وارتفاعها بنحو 25% مقارنة بالصيف الماضي، يعكس نشاطًا أفضل في السوق، خصوصًا في قطاع المجوهرات والمشغولات، فيما بقي الطلب على الذهب الاستثماري عند مستويات متوسطة.

وحذّرت النقابة الراغبين في شراء الذهب من الاعتماد على العروض غير الموثوقة، داعية إلى التواصل مع لجنة النقابة للتحقق من الفاتورة والوزن والعيار والأجور، كما شددت على ضرورة الشراء من المحلات التجارية المرخصة والحصول على فاتورة رسمية مختومة، حفاظًا على حقوق المستهلك.

ووفقًا لمعطيات إحصائية صادرة عن غرفة صناعة الأردن، ويضم قطاع الذهب والمجوهرات في المملكة نحو 250 مصنعًا ومشغلًا متخصصًا في صياغة الذهب وتصميم المجوهرات، ويوفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل.