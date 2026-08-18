(مياهنا): ملتزمون ببرنامج توزيع المياه الأسبوعي

خبرني - مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف ذروته، تتجه معدلات استهلاك المياه الى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع استمرار العمل ببرنامج توزيع المياه الأسبوعي المعد مسبقا للمشتركين.

وتشهد هذه الفترة زيادة ملحوظة بالطلب على المياه، بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي ينعكس على حركة التوزيع ومواعيد وصول المياه لبعض المناطق والمشتركين، في وقت تواصل فيه شركة “مياهنا” متابعة عمليات التزويد والتعامل مع متطلبات هذه المرحلة.

وتكتسب عملية ترشيد الاستهلاك خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة أهمية بالحفاظ على استقرار التوزيع، في ظل تزايد الطلب على المياه خلال ساعات وفترات الذروة، فيما تعمل الفرق الفنية التابعة للشركة على متابعة شبكات التوزيع ومعالجة اي اعطال طارئة قد تطرأ.

ومع اقتراب نهاية فصل الصيف، تتوقع الشركة ان تشهد معدلات الاستهلاك تراجعا تدريجيا، بما يسهم في استقرار عمليات التوزيع وعودة المياه الى مواعيدها المحددة، وفقا لما اكدته الشركة.

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم شركة “مياهنا” إبراهيم قبيلات، في تصريحات لـ”الغد”، التزام الشركة الكامل ببرنامج توزيع المياه الأسبوعي المعد مسبقا.

وقال إن الشركة رصدت خلال الفترة الحالية، والتي تشهد ذروة فصل الصيف، تأخرا في وصول المياه لبعض المشتركين ساعات معدودة عن المواعيد المقررة، عازيا ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة وما تبعه من زيادة غير مسبوقة في معدلات الاستهلاك، مما شكل ضغطا إضافيا على شبكات التوزيع.

وأشار إلى أن فرق الشركة تعمل على مدار الساعة لتقليل زمن التأخير ومعالجة أي أعطال طارئة، معربا عن تفهمه لظروف المشتركين خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وشدد قبيلات على أن الشركة تتوقع مع مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، وأن ينخفض الاستهلاك إلى مستوياته المعتادة، ما يسهم باستقرار التوزيع وعودة المياه في أوقاتها المحددة.