73.9 مليون دولار تمويل إنساني للأردن في 2026

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) عبر منصة خدمة التتبع المالي (FTS)، أن إجمالي التمويل الإنساني الواردة للأردن لعام 2026 قد بلغ نحو 73.9 مليون دولار، بالإضافة إلى تعهدات مالية إضافية بلغت 4.7 مليون دولار.

وبحسب البيانات التي رصدتها صحيفة "الغد"، سجل حجم التمويل الإنساني الموجه للأردن تراجعا حادا بنسبة بلغت %92.11 بين عامي 2016 والعام الحالي 2026، حيث انخفض إجمالي التمويل من 936.9 مليون دولار إلى 73.9 مليون دولار فقط حتى منتصف شهر آب (أغسطس) 2026.

وأوضح التقرير الذي صدر في تاريخ 17 آب (أغسطس) أن نحو 85 % من التمويل الإنساني الموجه للملكة هذا العام خصص لخطة الاستجابة للاجئين السوريين، وهو ما تبلغ قيمته 62.9 مليون دولار، فيما خصص باقي التمويل لمجتمعات اللاجئين المختلفة في الأردن (الفلسطينية والعراقية والسودانية) علاوة عن جزء للمجتمعات المستضيفة.

وأوضحت البيانات تسجيل خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء السوري لعام 2026، تراجعا حادا في حجم تمويلها؛ إذ بلغ إجمالي التمويل المطلوب نحو2.8 مليار دولار، في حين لم يتجاوز حجم التمويل المؤمن فعليا 62.9 مليون دولار، لتستقر نسبة التغطية عند مستوى متدنٍّ بلغ 2.2 % فقط.

ويشار إلى أن خدمة التتبع المالي FTS تنشر جميع بيانات التمويل الإنساني للدول، حيث تشمل البيانات تمويل خطط الاستجابة المنسقة دوليا- كخطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء السوري، إضافة إلى التمويل خارج نطاق متطلبات الخطط (مثل أنشطة الصليب الأحمر/الهلال الأحمر والتمويل الثنائي، والأونروا) والتي تقدم عادة إلى مجتمعات اللجوء في البلدان حول العالم.

وتظهر البيانات المفصلة تركيزا مكثفا للمشاريع والتمويلات الدولية على دعم فئات اللاجئين، وفي مقدمتهم اللاجئون السوريون والمجتمعات المستضيفة، إلى جانب تمويل قطاعات الرعاية الصحية النسائية، والإصلاح المائي، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

على صعيد الجهات المانحة ودعمها المالي المباشر (محسوبا من إجمالي التمويل البالغ 73.9 مليون دولار)، تصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح من قبلها 16.26 مليون دولار، أي ما نسبته 22.0 % من إجمالي التمويل.

وجاءت حكومة اليابان في المرتبة الثانية، إذ بلغت قيمة المنحة التي قدمها 15.8 مليون دولار، وهو ما نسبته 21.4 % من كامل التمويل، وحلت سويسرا ثالثا، بعدما قدمت ما قيمته 8.2 مليون دولار، أي ما يشكل 11.1 % من مجموع المنح الإنسانية المقدمة للمملكة هذا العام.

ثم جاءت حكومة كندا بالمرتبة الرابعة بضخها تمويلا بقيمة 6.72 مليون دولار، فيما خصصت الحكومة القطرية التي حلت كخامس أكبر ممول منحة إنسانية لمجتمعات اللجوء في الأردن بقيمة 5.62 مليون دولار، وتلتها سادسا حكومة هولندا التي مولت اللاجئين في المملكة بما يقارب 4.29 مليون دولار، وتضم قائمة المانحين دولا أخرى كالسعودية والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وغيرها.