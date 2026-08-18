كوشنر يكشف النقاب عن طريقة نزع سلاح حماس

خبرني - كشف جاريد كوشنر ممثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع استمر 4 ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن آليات تنفيذ خطة لنزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت طلبت فيه الإدارة الأمريكية من إسرائيل اتخاذ "خطوات صغيرة" لاختبار مدى جدية الحركة في الالتزام ببدء عملية نزع السلاح، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر.

وقال مسؤول أمريكي إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن واشنطن تريد من إسرائيل منح المسار فرصة، عبر اتخاذ خطوات تدريجية على الأرض، بدلا من افتراض أن التزام حماس بنزع السلاح غير حقيقي. وخلص الاجتماع، بحسب مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على المحادثات، إلى تفاهم مشترك بشأن كيفية المضي قدما، مع بقاء خلافات وصعوبات كبيرة أمام تحقيق تقدم سريع.

آلية نزع السلاح

وأوضح المسؤول الأمريكي أن كوشنر شرح لنتنياهو آلية نزع السلاح المقترحة ضمن خطة "مجلس السلام" التابع لترامب.

وتقضي الآلية، في مرحلتها الأولى، بأن تسلم حماس أسلحتها إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية، على أن تتولى الحكومة تسليم الأسلحة إلى "قوة الاستقرار الدولية"، التي ستتولى بدورها تدميرها.

وخلال الاجتماع، قدم مسؤولو الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وجهاز "الشاباك" إحاطة لكوشنر وأعضاء وفده بشأن ما وصفته إسرائيل بانتهاكات ارتكبتها حماس.

وركز جانب كبير من الاجتماع على شرح خطة مجلس السلام، وتصحيح ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بسوء الفهم، والإجابة عن مخاوف نتنياهو بشأن بنود الاتفاق.

وعرض نتنياهو على كوشنر استطلاعين للرأي، أظهر أحدهما أن غالبية الإسرائيليين تعارض بدء إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح الحركة، فيما أظهر الآخر أن غالبية الإسرائيليين تؤيد استمرار الضربات ضد التهديدات الوشيكة في القطاع.

وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن لا تتوقع من إسرائيل الامتناع عن التحرك ضد أي تهديد وشيك من جانب حماس، مشددا في الوقت نفسه على أن خطة مجلس السلام تنص على بدء إعادة إعمار غزة فقط بعد استكمال عملية نزع السلاح.

نتنياهو يشكك

وجاء الاجتماع وسط تشكك عميق لدى نتنياهو في التزام حماس بنزع السلاح، وفي ظل أجواء سياسية إسرائيلية متوترة قبيل انتخابات أكتوبر، إذ يواجه رئيس الوزراء انتقادات من المعارضة على خلفية أي تنازلات محتملة في غزة.

ووصل كوشنر إلى إسرائيل بعد اجتماعات عقدها الأحد في مصر مع قادة من حماس، ومع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك. وضم الوفد المرافق له نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة التابع للرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى جانب مستشاري المجلس آريه لايستون وليران تانتسمان.

وخلال اللقاء، عبر نتنياهو عن شكوكه العميقة حيال استعداد حماس لنزع سلاحها، وسأل كوشنر عن سبب اجتماعه بقادة الحركة في مصر. ورد مبعوث ترامب بأن من المهم الاستماع إليهم مباشرة لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين للمضي قدما في عملية نزع السلاح.

ونقل مسؤول أمريكي عن كوشنر قوله لنتنياهو إن اجتماعه السابق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وقادة حماس أدى إلى الإفراج عن جميع الأسرى، في إشارة إلى الإفراج عن آخر الأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر 2023.

خلاف حول الضربات الإسرائيلية

وتزامن اجتماع كوشنر ونتنياهو مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" دعا فيها إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية على غزة.

وأوضح مسؤول في مجلس السلام أن ترامب كان يقصد الضربات التي لا تستهدف تهديدات وشيكة.

وتُعد مسألة تحديد ما يشكل "تهديدا وشيكا" إحدى أبرز نقاط الخلاف بين مجلس السلام والحكومة الإسرائيلية، ولا تزال بحاجة إلى معالجة، وفق مسؤول في المجلس.

واتفق كوشنر ونتنياهو، بحسب المسؤول الأمريكي، على إنشاء آلية "لمنع الاحتكاك" في غزة، تكون مهمتها مراقبة الانتهاكات والتعامل مع المخاوف الإسرائيلية بشأن التهديدات الناشئة، بما يمنع تصعيد الوضع ميدانيا.

وسيشارك الوسطاء المصريون في هذه الآلية، بحيث يمكن لإسرائيل، وفق المسؤول الأمريكي، إبلاغها بأي تحرك من جانب حماس تعتبره تهديدا ناشئا، لتتولى الآلية طرح الأمر مع الحركة، بما يضمن أن تكون حماس على علم بأن تحركاتها تخضع للمراقبة.

وبحسب المسؤول الأمريكي، التزم نتنياهو باتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، خصوصا في مجالي المياه والصرف الصحي.

كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعتي عمل؛ الأولى تختص بنزع السلاح في غزة، والثانية بالوضع الإنساني.

وقال المسؤول الأمريكي إن الفجوات بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي ليست كبيرة، مؤكدا أن واشنطن لا تبني موقفها على الثقة بحماس، لكنها ترى إمكانية البدء بخطوات عملية ملموسة لاختبار مدى جدية الحركة.

وأضاف أن تسليم حماس أسلحة بالفعل سيكون "أول مؤشر" على أن التزامها بنزع للسلاح حقيقي، فيما أشار إلى أن الأجواء السياسية في إسرائيل تشهد، بحسب وصفه، قدرا كبيرا من التخويف السياسي بشأن الخطة.

وأكد مكتب نتنياهو، في بيان صدر عقب الاجتماع، الاتفاق على تشكيل مجموعتي العمل، مشددا على أن نزع السلاح يجب أن يكتمل "قبل بدء إعادة الإعمار".

وقال مسؤول في مجلس السلام إن الاجتماع كان "طويلا ومعمقا ومثمرا جدا"، وإن الجانبين اتفقا على مسار للمضي قدما، مضيفا أن إسرائيل "ستمنح الأمر فرصة"، وأن الكرة أصبحت الآن في ملعب حماس لإثبات ما إذا كانت تعتزم بالفعل الالتزام بالاتفاق.