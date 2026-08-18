(عقدة سندريلا).. عادة تتحول إلى آلام مزمنة تمتد من القدم إلى العمود الفقري

خبرني - يظن كثيرون أن مقاس أحذيتهم الذي اعتادوه في شبابهم سيرافقهم مدى الحياة، لكن الخبراء يؤكدون أن هذه الفكرة خاطئة تماما.

ففي تصريح لصحيفة "ذا بوست"، أوضح الدكتور روك بوزيتانو، طبيب الأقدام في مستشفى الجراحة الخاصة بنيويورك، أن من غير المرجح أن يكون مقاس حذاء الشخص في العشرين هو نفسه في الخمسين، مشيرا إلى أن الاعتقاد بثبات مقاس القدم من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا.

وتشير الدراسات إلى أن غالبية الناس يمشون بأحذية لا تتناسب مع أقدامهم، ففي دراسة شملت 356 امرأة، وجد الباحثون أن معظم المشاركات كن يرتدين أحذية ضيقة لا تتناسب مع حجم أقدامهن، ما يضطرهن إلى معاناة من جرائها طوال اليوم. كما لاحظوا زيادة واضحة في مقاسات أحذيتهن مقارنة بسنوات الشباب.

ويطلق الخبراء على هذه الظاهرة اسم "عقدة سندريلا"، أي محاولة حشر قدم مقاس 9 في حذاء مقاس 7، على سبيل المثال، وهذا السلوك قد ينتهي بألم شديد ومعاناة حقيقية، إذ كشفت الدراسة نفسها أن النساء اللائي يرتدين أحذية صغيرة يعانين من تشوهات وآلام في القدم، وهي مشاكل تؤثر سلبا على جودة الحياة.

ويحذر بوزيتانو من أن ألم القدم والكاحل قد لا يهدد الحياة، لكنه يهدد نمط الحياة بالتردي بلا شك، إذ يتعارض مع ممارسة الرياضة والمشي والأنشطة الاجتماعية.

وللأقدام أسباب متعددة لتغير حجمها مع التقدم في السن، فزيادة الوزن تؤدي إلى تغير شكل الأنسجة العضلية والأوتار والأربطة لاستيعاب الوزن الإضافي، كما أن الحمل يلعب دورا مهما، إذ تفرز المرأة هرمون "ريلاكسين" (Relaxin) في الأشهر الأولى، والذي يعمل على ارتخاء الأربطة في الحوض لتسهيل الولادة، لكنه يؤثر أيضا على أربطة القدم، ما قد يزيد المقاس بدرجة أو درجتين. بالإضافة إلى ذلك، فمع التقدم الطبيعي في العمر، خاصة بعد الخمسين، تزداد مخاطر الإصابة بمشاكل مثل التهابات اللفافة الأخمصية، والأورام العظمية، وتفلطح الأقواس، وأصابع القدم المطرقية.

ولا تقتصر الأسباب على العوامل البيولوجية فحسب، بل تلعب اختيارات الأحذية أيضا دورا كبيرا، فالكعب العالي والأحذية الضيقة تدفع الوزن إلى الأمام وتضغط الأصابع بوضعيات غير طبيعية، ما قد يسبب تشوهات هيكلية مع مرور الزمن، فضلا عن آلام تمتد إلى الركبتين والورك وأسفل الظهر. وارتداء المقاس الخاطئ لا يسبب هذه المشاكل فحسب، بل يفاقمها ويساهم في استمرارها وتطورها.

ولتجنب هذه المعاناة، يوصي الخبراء باتباع إرشادات بسيطة عند شراء الأحذية، فأولا يفضل قياس القدمين بعد الظهر حين تكونان في أقصى حالات التورم نتيجة المشي والوقوف خلال النهار، كما يجب الوقوف أثناء القياس ووضع الوزن كاملا على القدمين للحصول على قراءة دقيقة، مع مراعاة أن إحدى القدمين غالبا ما تكون أكبر من الأخرى، لذا يختار المقاس المناسب للأكبر. وينبغي أيضا ترك مسافة تعادل عرض الإبهام تقريبا بين أطول أصبع ومقدمة الحذاء، بحيث يتطابق موضع مشط القدم مع أوسع منطقة في نعل الحذاء.

وينفي بوزيتانو الأسطورة الشائعة حول إمكانية تليين الحذاء مع الوقت، مؤكدا أن مقاس الحذاء يجب أن يكون مريحا في القوس والكعب ومقدمة القدم منذ اللحظة الأولى، فلا شيء يدعى "تكييف الحذاء".

وخلص إلى أن القدم تتغير باستمرار، والمقاس الذي يناسبك اليوم قد لا يصلح غدا، لذا فإن تجاهل هذه الحقيقة قد يكلفك الكثير من الألم والمعاناة على المدى البعيد، فالعناية باختيار الحذاء المناسب ليست رفاهية، بل ضرورة صحية تؤثر في جودة حياتك اليومية ونشاطك وحركتك.