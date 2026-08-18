قيادة حماس تلتقي دحلان بالقاهرة وقادة الفصائل يحمّلون الاحتلال تعطيل اتفاق غزة

خبرني - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية ووفدا من الحركة التقى -أمس الاثنين- وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت حماس أن اللقاء بحث مجمل التطورات على مستوى الساحة الفلسطينية، كما استعرض تطورات المفاوضات والمباحثات التي تمت وأدت إلى الموافقة على خريطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واللقاءات مع الوسطاء والضامنين في مصر خلال اليومين الأخيرين.

وأوضحت أن المجتمعين أكدوا ضرورة بذل كل الجهود على المستويات المختلفة لضمان إلزام الاحتلال بتطبيق كافة الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها.

وبحسب حماس، فقد بحث الوفدان "سبل ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة والديمقراطية، وإنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني، وصياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالقضية الوطنية".

وقالت إنه جرى التوافق على استمرار التعاون والعمل في الاتجاهات المختلفة لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وتحقيق أهدافه وتطلعاته الوطنية.

على صعيد متصل، حمّل قادة وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد يوم من اجتماع قيادة حركة حماس مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في القاهرة.

وقالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية التقى -مساء أمس الاثنين- في القاهرة قادة الفصائل الفلسطينية لإطلاعهم على اللقاءات -التي جرت خلال اليومين الماضيين- مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية.

وأشارت إلى أن الحية قدم شرحا مستفيضا بشأن مجريات اللقاءات ومواقف الأطراف المختلفة، وردود الفعل التي تلت إعلان الموافقة على خريطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن المجتمعين حمّلوا الاحتلال مسؤولية التعطيل عبر مواقفه الرافضة لخريطة الطريق وتنكّره لتفاهمات المرحلة الأولى، والاستمرار في انتهاكاته وخروقه اليومية.

ووفقا للبيان، فقد أكد قادة الفصائل ضرورة المضي في خطوات جادة لترتيب البيت الفلسطيني على قواعد الشراكة الوطنية والديمقراطية.

وأكدوا ضرورة صياغة إستراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة، ووضع الآليات لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا المشروعة، وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأمس الأحد، التقى في القاهرة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بقيادة حركة حماس بحضور الوسطاء، وبمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، قبل أن يتوجه كوشنر إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مصدر فلسطيني إن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروق إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة، بحسب الجزيرة.

وأفاد المصدر نفسه بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عازم على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع.

غير أن المبعوث الأمريكي أوضح أيضا أن ترمب يعدّ نزع سلاح الفصائل "خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة"، وقد نصح قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة، وفق ما نقله المصدر الفلسطيني.

وكان نتنياهو أعلن رفضه لخريطة الطريق، متمسكا بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.