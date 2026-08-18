يزن العرب : رفع العلم الأردني بمدرجات سيؤول منحني شعورا بالفخر

خبرني - قال لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف (إف سي) سيؤول الكوري يزن العرب، إن وجودي في الدوري الكوري شكل فرصة مميزة للتعريف بالأردن واللاعب الأردني، إلى جانب كونه محطة مهمة في مسيرته الاحترافية.

وأكد أن من أجمل التفاصيل التي يعيشها خلال وجوده في كوريا تفاعل الجماهير الكورية معه ومع الأردن، لافتا إلى أن رؤية الأعلام الأردنية مرفوعة في المدرجات تعبيرا عن دعمها له ولبلده كانت من أكثر المواقف التي يعتز بها، بحسب بترا.

وأوضح أن هذا التفاعل منحه شعورا بالفخر، كونه لم يكن يمثل نفسه فقط داخل الملعب، بل كان يحمل صورة الأردن معه في كل مباراة، معتبرا أن ما حدث تجاوز حدود كرة القدم إلى مساحة أوسع من التواصل بين الجماهير والشعوب.

وأشار إلى أن من المواقف التي ستبقى راسخة في ذاكرته زيارة عدد من مشجعي نادي سيؤول إلى الأردن بهدف السياحة والتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية، وهم يرتدون قميص النادي الذي يحمل اسمه.

وبين أنه كان حريصا خلال وجوده في كوريا على تقديم صورة تعكس قدرة اللاعب الأردني على الوصول إلى دوريات قوية والمنافسة فيها، مؤكدا أن الأردن يملك لاعبين يتمتعون بالقدرة والطموح ويحتاجون إلى الفرصة والثقة والعمل المتواصل لإثبات أنفسهم.

وأشار إلى أن الاحتراف الحقيقي لا يقوم على الموهبة وحدها، إنما يحتاج إلى الالتزام والانضباط والاستمرارية، وأن النجاح في البطولات الخارجية يرتبط أيضا بالاهتمام بالتفاصيل اليومية، بما فيها التدريب والاستشفاء والتغذية ونمط الحياة، مؤكدا أن اللاعب الأردني الراغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي يحتاج إلى تطوير نفسه باستمرار، إلى جانب امتلاك الاستعداد النفسي والثقافي للتعامل مع بيئة جديدة تختلف في أنظمتها وثقافتها وطريقة العمل فيها.

وقال العرب، إن الانتقال إلى دوري خارجي يمثل تحديا متكاملا، وليس تحديا رياضيا فقط، ما يتطلب قدرة على التأقلم والتعلم وفهم البيئة الجديدة والاستفادة منها، مؤكدا أن كرة القدم الأردنية قطعت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة، وأن النتائج التي حققها المنتخب الوطني واللاعبون الأردنيون المحترفون خارجيا أسهمت في تغيير الصورة عن الكرة الأردنية وتعزيز الاهتمام باللاعب الأردني.

وأوضح أن ما تحقق على أرض الملعب أثبت قدرة اللاعب الأردني على المنافسة في مستويات مختلفة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والتطوير من أجل ترسيخ هذه الصورة وفتح المزيد من فرص الاحتراف أمام الأجيال الجديدة.

ودعا العرب اللاعبين الشباب إلى الإيمان بالقدرات والتركيز على التطور والعمل الجاد، وعدم السماح للانتقادات أو الآراء السلبية التأثير في الطموح، مشددا على أن اللاعب الطامح إلى الاحتراف عليه أن يستمع إلى الملاحظات التي تساعده على التطور، وأن يجعل من عمله وأدائه داخل الملعب المعيار الأساسي للحكم على مستواه.

وأكد العرب، أن الوصول إلى الاحتراف يحتاج إلى الصبر والعمل المستمر، داعيا اللاعبين الشباب إلى الحفاظ على تركيزهم واحترام الآخرين ومواصلة تطوير أنفسهم.